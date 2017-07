Entra um atacante, sai outro: Bahia anuncia saída de Gustavo e apresenta Rodrigão

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Mudanças no setor ofensivo do Bahia nessa sexta-feira (7). O Tricolor de Aço anunciou a chegada de Rodrigão e a saída de Gustavo. Enquanto o primeiro foi emprestado pelo Santos até o fim do ano, o segundo chegou a um acordo amigável com a direção, rescindiu o vínculo contratual e deve ser anunciado como jogador do Goiás.

Rodrigão ganhou destaque em 2016 ao marcar 23 gols na temporada e ser um dos principais artilheiros do Brasil. Após se destacar no Campinense durante o primeiro semestre e na Série D, foi negociado ao Santos para o restante do ano. Começou bem, mas perdeu espaço com a chegada de novos centroavantes que supriram a carência, como Kayke e Bruno Henrique, além do experiente Ricardo Oliveira.

Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia

Em entrevista coletiva que marcou sua apresentação, afirmou que a passagem pela equipe tricolor é especial por ter parentes que torcem para o clube, a exemplo de seu pai. Mesmo sem entrar em campo há um mês, o novo atacante mostrou disposição ao técnico Jorginho para entrar em campo neste fim de semana, quando o Bahia mede forças contra o Fluminense.

"Decidi pelo Bahia, conversei com meu agente, eu que decidi mesmo. E minha família tem Bahia, meu pai torce pelo Bahia. Estou muito feliz por estar aqui. Quero realizar um bom trabalho, como realizei em todos os clubes pelo qual passei. Pode contar comigo a qualquer hora. Tem jogo domingo. Se for para estar no jogo, estarei. Darei a vida dentro de campo para ajudar o Bahia. Se depender de mim, estarei lá para defender o Bahia", afirmou.

Concorrência no Santos e concorrência no Bahia também. Hernane Brocador e Edigar Junio são os centroavantes da equipe. Mas Rodrigão afirmou ter feito o máximo no Peixe e o time obteve uma campanha expressiva, o que pode repetir no Tricolor, segundo seu ponto de vista.

"Em qualquer lugar que se vai, tem concorrência. Me destaquei bastante no Campinense, de lá fui para o Santos. Se pegar os números de todos os jogos que fiz no Santos, fui bem, ajudei a equipe. Quando cheguei no Santos, no meio do ano, mostrei meu futebol, ajudei a equipe, e fomos vice-campeões. Depois iniciei a temporada muito bem, mas aconteceram algumas coisas no futebol. Então, agora estou aqui no Bahia e vim mostrar meu trabalho", finalizou.

Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia

O atacante Gustavo deixou o elenco do Bahia para possivelmente fechar acordo com o Goiás, que disputa a Série B. O jogador estava emprestado pelo Corinthians durante 2017, mas não se destacou. Com a camisa baiana, foram 24 partidas e seis gols assinalados. Tanto o clube como o jogador se pronunciaram sobre o assunto.

"O Esporte Clube Bahia comunica que o atacante Gustavo não faz mais parte do elenco tricolor. As partes, junto com o Corinthians, dono dos direitos federativos do atleta, acertaram a rescisão em comum acordo. Gustavo chegou em janeiro, disputou 24 jogos e marcou seis gols. O empréstimo iria até o final do ano. O Bahia agradece aos serviços prestados e deseja boa sorte no prosseguimento de sua carreira", informou o clube em uma nota no site oficial do clube.

"Venho por meio desta despedir-me do Esporte Clube Bahia, clube de muita tradição o qual tive a oportunidade em atuar e ser campeão da Copa do Nordeste. Foram meses de muita intensidade e determinação com o manto do Bahêa. Agradeço o carinho do torcedor para com minha pessoa, agradeço também à diretoria, funcionários e aos amigos do clube. Foi uma satisfação em vestir a camisa do Bahêaaa, irei levar comigo os bons momentos em que vivi neste clube que aprendi a admirar. Desejo do fundo do meu coração boa sorte ao clube para a sequência da temporada, que os objetivos possam ser concretizados. Um grande abraço", publicou Gustavo.