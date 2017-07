Jogo Bahia x Fluminense AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Dentro de instantes você acompanhará a partida entre Bahia x Fluminense ao vivo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017

Separadas por apenas cinco pontos na tabela do Brasileirão, as duas equipes se encontram em situação bastante distinta no torneio

O Bahia, mandante da partida de logo mais, é o primeiro time da zona de rebaixamento, tendo 11 pontos nas primeiras 11 partidas.

Enquanto isso, o Fluminense, com 16 pontos, briga por uma vaga no G-6, sendo o 7º colocado no campeonato

Bahia x Fluminense ao vivo

O Tricolor de Aço não vence desde a 5ª rodada, quando bateu o Cruzeiro, em casa, pelo placar de 1 a 0. Desde então, o Bahia acumula quatro derrotas e dois empates

No clássico contra o Vitória, no Barradão, empate em 0 a 0 com grande atuação do goleiro Jean, um dos grandes nomes do time na competição

Jean é a aposta do time baiano para parar o ataque do Fluminense (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras vem se recuperando no campeonato e não perde há quatro partidas, mas tem três empates, contra Flamengo, São Paulo e Chapecoense, e uma vitória, contra o Avaí

No último jogo, na volta ao estádio Giulite Coutinho, empate em 3 a 3 com a Chape. Mesmo com um a mais, a equipe do Fluminense igualou a partida no fim, mas acabou não conseguindo buscar a virada

Pelo lado do time da casa, os volantes Allione e Edson estão fora da partida, ambos suspensos

Enquanto isso, o Fluminense não contará com Wendel e vive a expectativa da volta de Henrique Dourado aos gramados