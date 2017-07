Bahia sai na frente, mas Avaí arranca empate no Pituaçu

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Pituaçu, em Salvador, BA. Público: 12.389 torcedores; Renda: R$ 196.162,00

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de GO. Amarelos: Renê Júnior, Feijão (BAH)

Em duelo direto na luta contra o rebaixamento, Bahia e Avaí empataram por 1 a 1 no Pituaçu, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renê Júnior abriu o placar para o Tricolor e Júnior Dutra fechou o resultado em Salvador.

Com 16 pontos, o Bahia fecha a rodada na 14ª colocação. Já o Avaí permanece na zona de rebaixamento, mas sobe para o 17º lugar, com 13.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (19). O Bahia enfrenta o Atlético-MG, no Independência, às 21h45, enquanto o Avaí joga na Ressacada diante do líder Corinthians, às 21h.

Bahia acerta a trave, mas primeiro tempo equilibrado termina sem gols

Mesmo tendo mais posse de bola desde o início da partida, o Bahia não assustou o Avaí durante boa parte do primeiro tempo. O time catarinense, com uma proposta mais reativa, foi seguro para evitar chances tricolores e assustar o goleiro Jean.

Aos 25, em jogada pela direita, Júnior Dutra recebeu de Leandro Silva e cruzou para a área. Éder escorregou e Joel subiu livre, mas cabeceou para fora. Três minutos depois, em contra-ataque puxado por Pedro Castro, Joel abriu na esquerda e Capa arriscou de longe, por cima do gol.

A primeira chance do Bahia veio aos 30. Eduardo fez grande avanço pela direita, deixou Rômulo no chão e cruzou rasteiro para Allione, que tocou de letra, acertando a trave. Aos 33, após cobrança de escanteio de Régis, Mendoza desviou de leve e a bola sobrou livre para João Paulo, que bateu forte, mas parou em Douglas.

Já aos 43, Allione tentou entrar na área driblando dois adversários e a bola acabou batendo no braço de Alemão, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Assim, o jogo em Pituaçu foi para o intervalo sem gols.

Bahia cresce, mas Avaí consegue gol no fim

O técnico Jorginho voltou para o segundo tempo com Vinícius e Ferrareis nas vagas de Régis e Allione, buscando dar mais fôlego e criatividade para o sistema de meio-campo do Bahia. O time da casa foi superior na segunda etapa, melhorou seu desempenho e criou mais oportunidades.

Aos 14, João Paulo recebeu de Matheus Reis na entrada da área, girou e bateu forte, parando em defesa segura de Douglas. No minuto seguinte, Mendoza tabelou com João Paulo e arriscou forte de longe, mas o goleiro do Avaí voou para mandar para escanteio.

Sempre cercando a área avaiana, o Bahia foi recompensado aos 29. Renê Júnior arrancou pela direita, tabelou com Vinícius, conseguiu um drible em Betão com a cabeça e tocou na saída de Douglas para abrir o placar em Salvador.

O Avaí teve que se lançar mais para o ataque e o jogo ficou mais equilibrado, apesar de que não tinha muita força para criar. Aos 36, Ferrareis fez jogada pela esquerda, cruzou com desvio em Leandro Silva e a bola encobriu o goleiro, batendo na trave avaiana.

No minuto seguinte, na cobrança de escanteio de Pedro Castro, Jean desviou de leve, Júnior Dutra desviou de bicicleta e a bola ainda bateu em Eduardo e em Rômulo antes de morrer na rede tricolor. Na reta final do jogo, foram poucas as oportunidades de ambos os lados e o jogo terminou em 1 a 1.