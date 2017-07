Neste domingo(30)Bahia duela com desfalcado Sport visando fugir do Z-4, Bahia e Sport voltam a se enfrentar na Arena Fonte Nova, dessa vez o confronto é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times já se enfrentaram esse ano na final da Copa do Nordeste, quando o tricolor se deu melhor e garantiu o título.

Na competição regional foram duas partidas. A primeira disputada na Ilha do Retiro terminou com um empate em 1 a 1. Já na partida de volta – disputada no palco do jogo deste domingo – o Bahia venceu por 1 a 0 com gol de Edigar Junio e voltou a conquistar o título do campeonato depois de 15 anos.

Apesar de ter vencido o rival na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro a situação é outra. Enquanto o Sport está em 6º lugar e buscando vaga na Libertadores, o Bahia é apenas o 14º colocado, 2 pontos a frente do Avaí – que é o primeiro clube na zona de rebaixamento – e precisa da vitória para tentar se distanciar do Z4.

Rodrigão é esperança de gols do Bahia

O técnico Jorginho terá alguns desfalques para a partida deste domingo. Na lateral direita sai Eduardo – suspenso com três cartões amarelos – e entra Régis Souza, que será titular do tricolor baiano pela primeira vez. Além disso, Allione está fora depois de não se recuperar das dores no joelho, o jogador sofreu a lesão na derrota para o Santos, no último domingo. Com a ausência do argentino Mendoza deve voltar a ser titular na partida deste final de semana.

O “Esquadrão de Aço” também tem boas notícias, já que o atacante Rodrigão está de volta ao comando de ataque, após ficar alguns jogos fora por lesão e Matheus Sales está novamente à disposição depois de cumprir suspensão na última rodada. Apesar de fazer mistério sobre a escalação dos 11 titulares para o jogo deste domingo, Jorginho garantiu a presença do artilheiro.

“É um jogador de área [Rodrigão], a gente tem visto o quanto tem precisado desse jogador. A forma como ele entrou contra a Ponte, fazendo dois gols, logo depois se machucou. A equipe sente porque a gente vê a necessidade desse jogador que faz papel de pivô e desse cara que conhece tudo. A bola sobra para ele e sabe o que faz”, afirmou o treinador.

Com desfalques, Sport busca se manter no G6

Para este domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai precisar quebrar a cabeça para montar o time do Sport que enfrenta o Bahia. O treinador terá 4 desfalques importantes, jogadores que são titulares absolutos e estão de fora nessa 17ª rodada.

Com Diego Souza, André, Rithely suspensos e Samuel Xavier poupado, o treinador precisará fazer mudanças na equipe. A ideia de poupar o lateral direito veio por conta dos desgastes nos últimos jogos. “O Samuel vai ficar fora. Ele está muito cansado. Os testes que a gente faz pós-jogo têm tido um patamar muito elevado. Temos que dar uma recuperada para não correr o risco de lesão”, destacou Luxa.

Com isso, Raul Prata deve ser o titular na partida diante do Bahia. O jogador já esteve em campo no meio da semana diante do Arsenal de Sarandí-ARG e é o único lateral direito do elenco.

Havia a expectativa de que o atacante Osvaldo pudesse voltar para esse confronto diante do tricolor baiano, mas o jogador ainda não está 100% e continuará de fora do time pernambucano. Com essa partida, sobem para cinco os jogos sem o atacante – que se machucou na partida da Chapecoense, no dia 13 de julho. O jogador pode voltar a ser relacionado para a partida de quarta-feira na Ilha do Retiro, diante do Fluminense, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com muitos suspensos e lesionados, o técnico Vanderlei Luxemburgo convocou quatro atletas para se juntarem à delegação que já está em Salvador, são eles: o zagueiro Igor, o lateral esquerdo Evandro, o volante Fabrício e o atacante Índio.