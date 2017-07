Jogo Bahia x Sport AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Matheus Sales faz um ótimo cruzamento para Rodrigão, que desvia para o gol

13' GOOOL DO BAHIA!! RODRIGÃO!

12' AGORA É A VEZ DE JEAN COM MILAGRE!! Everton Felipe gira em cima da zaga e fica cara a cara com Jean. Mas o goleiro faz uma defesa espetacular no chute no canto de Everton Felipe

11' MAGRÃO SENSACIONAL!! Regis cruza na área e a bola sobra para Zé Rafael solta o pé esquerdo. Que milagre de Magrão!

08' Juninho cobra falta na área e Henriquez tira de cabeça

07' Rodrigão vira o jogo, mas Matheus Sales não consegue dominar

03' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Juninho

01' Lenis chega pelo lado direito, mas adianta demais

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Sai Régis Souza e entra Juninho

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bahia 0 x 1 Sport

46' Matheus Sales chuta de longe. Magrão defende fácil

45' O juiz marca mais 2 minutos de acréscimo

41' Na cobrança de falta de Régis, a defesa do Sport afasta mal e Renê Júnior tenta de bicicleta, mas não sai do jeito que ele queria e a bola vai nas mão de Magrão

39' Régis cobra falta na área e Renê Júnior cabeceia, mas a bola vai pra fora. Sem perigo!

37' Everton Felipe coloca velocidade do lado esquerdo, entra sozinho na área, mas erra passe. Juninho estava livre.

34' Juninho arrisca de fora da área, Jean se estica todo, mas a bola vai para fora.

32' Régis Souza cruza na área, Rodrigão cabeceia, mas a bola vai pra fora.

30' Na cobrança de falta feita por Everton Felipe, Thómas pega e rola para Mena. O chileno cruza na área, mas a arbitragem marca falta de ataque em cima de Tiago

25' Lenis entra sozinho na área do Bahia, fica de frente com goleiro, mas chuta em cima de Jean

24' Raul Prata cruza, mas a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo

21' Rodrigão faz o pivô e Régis invade a área pela direita, mas é travado por Patrick

Lenis chega na linha de fundo e cruza rasteiro. Everton Felipe, livre, bate de primeira e abre o placar!

18' GOOOOL DO SPORT!! É DE EVERTON FELIPE!

14' Rodrigão recebe na área, tenta dominar, mas estava em posição ilegal

13' Thomás faz boa jogada dentro da área, é derrubado, mas o juiz marca levantar.

12' Everton Felipe faz cruzamento, mas o zagueiro Tiago tira pelo Bahia.

11' Zé Rafael arrisca de fora da área. Magrão segura firme.

09' Patrick faz o desarme e o Sport puxa o contra-ataque com Everton Felipe, mas o jogador erra lançamento e a zaga do Bahia afasta.

07' A partida bem disputada no meio de campo. Até agora nenhum lance de perigo

05' Mendoza recebe de Renê Júnior e bate de pé esquerdo. A bola sobe demais

01' Everton Felipe cruza na área e Juninho cabeceia forte, mas ele estava em impedimento.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Bahia x Sport

Equipes em campo!

Bahia e Sport já se enfrentaram 45 vezes, com 22 vitórias do Bahia, 15 empates e oito vitórias do Sport

BAHIA ESCALADO!

SPORT ESCALADO!

O zagueiro, inclusive, sequer estreou com a camisa do Leão. Com lesão no adutor da coxa direita há cerca de um mês, o defensor aguarda para fazer a estreia pelo time pernambucano, enquanto o cabeça de área vinha bem e está afastado há um mês e meio

Para suprir as ausências na partida com arquirrival regional, Luxa chamou o zagueiro Igor Ribeiro, o lateral-esquerdo Evandro, o volante Fabrício e o atacante Índio visando compor o banco de reservas. Enquanto isso, Néris e Anselmo, recuperados de lesão, ainda estão na transição física e buscam voltar a jogar

Se juntam a eles o lateral-direito Samuel Xavier e Rogério, poupados pelo comandante leonino por desgaste muscular. Com isso, espera-se que Raul Prata e Sander - para atuar na função de origem e Mena jogue adiantado - sejam os respectivos substitutos, já Rodrigo, Thomás e Juninho ocupam a vaga dos suspensos

No lado rubro-negro, entretanto, as indefinições ficam devido ao intervalo curto entre a classificação às oitavas da Copa Sul-Americana e a viagem a Salvador. Certeza é que Luxemburgo não pode contar com Rithely, Diego Souza e André, suspensos pelo terceiro amarelo, ainda que busque seguir no G-6, pois ocupa a 6ª colocação com 24 pontos ganhos

Antes lesionados, os atacantes Rodrigão e Maikon Leite estão de volta ao time, mas somente o centroavante recupera a vaga de titular. Além dele, o volante Matheus Sales retorna após cumprir suspensão automática e tem o espaço garantido no meio-campo com Renê Júnior na cabeça de área, já Vinícius fica isolado na armação

Wellington Silva, Jackson, Armero, Edigar Junio e Hernane, porém, já eram baixas nos baianos para o duelo de logo mais. Certa também é a entrada de Régis Souza na lateral, tendo a oportunidade de fazer sua estreia pelos tricolores, com a possibilidade de Mendoza entrar no lugar do argentino

Para o clássico nordestino, o Esquadrão de Aço vai modificado em relação à equipe que perdeu por 3 a 0 para o Santos no Pacaembu. Lateral-direito Eduardo, suspenso devido ao terceiro amarelo, se junta ao meia-atacante Allione - vetado com dores no joelho - como desfalque confirmado

No primeiro reencontro com o Sport após o título da Copa do Nordeste, o Bahia vive momento mais delicado no Brasileirão e busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Tricolor ocupa a 14ª posição e possui 19 pontos, dois a mais que o Avaí, primeiro time na degola