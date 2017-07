Jogo Bahia x Sport ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Bahia x Sport ao vivo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

O zagueiro, inclusive, sequer estreou com a camisa do Leão. Com lesão no adutor da coxa direita há cerca de um mês, o defensor aguarda para fazer a estreia pelo time pernambucano, enquanto o cabeça de área vinha bem e está afastado há um mês e meio

Para suprir as ausências na partida com arquirrival regional, Luxa chamou o zagueiro Igor Ribeiro, o lateral-esquerdo Evandro, o volante Fabrício e o atacante Índio visando compor o banco de reservas. Enquanto isso, Néris e Anselmo, recuperados de lesão, ainda estão na transição física e buscam voltar a jogar

Se juntam a eles o lateral-direito Samuel Xavier e Rogério, poupados pelo comandante leonino por desgaste muscular. Com isso, espera-se que Raul Prata e Sander - para atuar na função de origem e Mena jogue adiantado - sejam os respectivos substitutos, já Rodrigo, Thomás e Juninho ocupam a vaga dos suspensos

No lado rubro-negro, entretanto, as indefinições ficam devido ao intervalo curto entre a classificação às oitavas da Copa Sul-Americana e a viagem a Salvador. Certeza é que Luxemburgo não pode contar com Rithely, Diego Souza e André, suspensos pelo terceiro amarelo, ainda que busque seguir no G-6, pois ocupa a 6ª colocação com 24 pontos ganhos

Antes lesionados, os atacantes Rodrigão e Maikon Leite estão de volta ao time, mas somente o centroavante recupera a vaga de titular. Além dele, o volante Matheus Sales retorna após cumprir suspensão automática e tem o espaço garantido no meio-campo com Renê Júnior na cabeça de área, já Vinícius fica isolado na armação

Wellington Silva, Jackson, Armero, Edigar Junio e Hernane, porém, já eram baixas nos baianos para o duelo de logo mais. Certa também é a entrada de Régis Souza na lateral, tendo a oportunidade de fazer sua estreia pelos tricolores, com a possibilidade de Mendoza entrar no lugar do argentino

Para o clássico nordestino, o Esquadrão de Aço vai modificado em relação à equipe que perdeu por 3 a 0 para o Santos no Pacaembu. Lateral-direito Eduardo, suspenso devido ao terceiro amarelo, se junta ao meia-atacante Allione - vetado com dores no joelho - como desfalque confirmado

No primeiro reencontro com o Sport após o título da Copa do Nordeste, o Bahia vive momento mais delicado no Brasileirão e busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Tricolor ocupa a 14ª posição e possui 19 pontos, dois a mais que o Avaí, primeiro time na degola