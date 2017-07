Jorginho reconhece partida ruim do Bahia, mas ressalta: "Temos condição de melhorar"

Google Plus

Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

Ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Sport, na tarde deste domingo (30), na Arena Fonte Nova, o Bahia completou cinco jogos sem vitórias em casa no Campeonato Brasileiro. O desempenho dos atletas não agradou o técnico Jorginho e muito menos aos torcedores, que vaiaram o time após o apito final do árbitro.

“A equipe não funcionou. É uma realidade. Temos que reconhecer: eles foram melhores do que nós. Não fizemos uma boa partida, mas temos toda condição de melhorar”, comentou o treinador.

A equipe de Pernambuco teve importantes desfalques para o jogo deste domingo. Soma-se a isso o desgaste dos jogadores rubro-negros que no meio da semana jogaram na Argentina pela Copa Sul-Americana. Mesmo com tantos problemas o Sport conseguiu a vitória, e foi elogiado por Jorginho.

“Esse jogo, tem que dar todos os méritos para equipe do Sport, que soube jogar muito bem, mesmo com todos os seus desfalques. Conseguiram, nessas transições ofensivas, matar o jogo. A gente não conseguiu andar em campo hoje. Fizemos um jogo muito ruim. Responsabilidade, como treinador, é sempre minha. Tentamos fazer o melhor possível nas substituições, mas a coisa não aconteceu. Mas não é uma coisa que morreu na equipe. É uma coisa que não aconteceu, principalmente nesse jogo”, avaliou.

Outro tema abordado na coletiva do comandante tricolor foi a sequência de jogos do Bahia sem triunfos em casa. Neste período o Esquadrão empatou com Avaí e Fluminense, e foi derrotado por Palmeiras, Flamengo e Sport. Jorginho tentou justificar os tropeços.

“A gente vinha de cinco jogos sem perder. Perdemos contra o Santos. Esse é o futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. Você perde aqui, vai lá em Chapecó e tem que recuperar a situação. É a gente ter a maturidade, ter o equilíbrio necessário no momento, porque precisamos ultrapassar esses obstáculos” afirmou o comandante tricolor.

Apesar da derrota, o Bahia se manteve na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O próximo desafio do Tricolor é fora de casa, diante da Chapecoense, na próxima quarta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá.