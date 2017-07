Bahia demite técnico Jorginho após baixo aproveitamento

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Mais uma troca de técnico foi confirmada no Campeonato Brasileiro. Foi a 14ª em 17 rodadas na competição nacional. Na tarde dessa segunda-feira (31), o Bahia anunciou mais uma mudança na comissão técnica. Jorginho foi demitido depois de baixo aproveitamento, principalmente dentro de casa. Junto com o treinador, o auxiliar Luís Carlos Quintanilha e o preparador físico Joelton Urtiga deixam o clube.

A derrota sofrida na Fonte Nova para o Sport foi o estopim para a diretoria promover a mudança. Jorginho foi contratado no começo de junho depois de Guto Ferreira assumir o Internacional. Entretanto, o discurso foi diferente da prática. Dentro de campo, quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas nas 14 partidas que o técnico ficou à frente do Esquadrão, com aproveitamento de 38% e cinco derrotas em casa, o que poderia ser um trunfo para a permanência da equipe na elite do futebol nacional.

Torcedor ilustra momento do Bahia (Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia)

O diretor de futebol Diego Cerri concedeu rápida entrevista no embarque da delegação para Chapecó e explicou os motivos da demissão. Para ele, embora os resultados como visitante possam ser consideráveis, os reveses seguidos na Fonte Nova preocuparam a diretoria quanto ao rendimento no time durante a temporada. Além disso, o dirigente evitou citar nomes de possíveis treinadores que podem entrar em negociação.

"Nos últimos jogos em casa, a equipe não conseguiu jogar como a gente esperava. Acabou não conseguindo os resultados. Isso traz um peso, uma pressão. O último jogo nosso não foi um jogo que a gente desejava. Todo mundo colocou muita expectativa na reação dentro de casa. O aproveitamento fora de casa não é ruim com o Jorginho, mas dentro de casa a gente esperava um pouco mais. Ao término desse jogo, a gente conversou bastante e achou que era o momento de trocar. Tem alguns pontos que internamente a gente vai discutir. A gente vai fazer com convicção e trazer um treinador que a gente acha que tem o perfil para seguir o trabalho. O Preto Casagrande é um cara que conhece muito bem a equipe, é um cara que está como auxiliar do clube há muito tempo e tem todas as condições de fazer esse jogo. Não vamos fazer nada acelerado só para dar uma resposta", finalizou Cerri.

Após a derrota para o Sport, o Bahia permanece na 14ª colocação, com 19 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Esquadrão encara a Chapecoense na Arena Condá, às 19h30 dessa quarta-feira (2), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.