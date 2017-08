Preto Casagrande destaca empenho dos jogadores do Bahia no triunfo sobre o São Paulo

Foto: Divulgação/ Esporte Clube Bahia

Após três jogos sem vitórias, o Bahia reencontrou o caminho para conquistar os três pontos no Campeonato Brasileiro. Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, o Tricolor levou a melhor sobre o São Paulo, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, neste domingo (6).

Desde a saída de Jorginho, o técnico interino Preto Casagrande está comandando o Bahia. O comandante elogiou a atuação e empenho dos jogadores após o triunfo sobre o time paulista.

“Nosso time foi extremamente obediente na parte tática. Nós, por tudo que fizemos e corremos, merecíamos os três pontos. Foi um triunfo bem importante para o time, principalmente pelo momento na classificação. Conquistamos o nosso objetivo”, declarou.

Preto analisou a partida, destacando a disciplina tática de seus comandados. O treinador contou que foi preciso corrigir alguns erros no vestiário durante o intervalo para que a equipe confirmasse a vitória, a primeira sob seu comando.

“Eles, no primeiro tempo, criaram muito em cima dos nossos erros de passes. Conversei no vestiário e tentei passar tranquilidade, já que o time deles nos pressionaria em busca do empate. Foram muitas bolas cruzadas, tentativas de infiltração, mas nosso time fez muito bem o balanço para fechar espaços. A equipe não se desesperou. Se repetirmos a disciplina, corrigindo algumas coisas, o time tem potencial para crescer mais”, pontuou.

Preto Casagrande está há um ano e meio como auxiliar da comissão técnica do Bahia. O treinador interino declarou estar vivendo uma emoção diferente na nova função. “Emoção grande. Fazia muitos anos que eu não vivia isso. Você entra na adrenalina do jogo, mas tem que ter tranquilidade, porque ali sou comandante, então os jogadores têm que me ver como comandante. Estava conversando com meu filho essa uma semana. Parece que estou há um mês como treinador”, comentou.

Com o triunfo, o Bahia ganhou três posições na tabela de classificação (13º), chegando aos 23 pontos. O Tricolor terá a semana cheia de preparação até o próximo compromisso. No domingo (13), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, o Esquadrão de Aço enfrenta o Atlético-PR.