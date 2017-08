Bahia perde primeira sob comando do interino Preto Casagrande: "Foram erros nossos"

Foto: Divulgação/Bahia

O Bahia sofreu a primeira derrota sob o comando do técnico interino Preto Casagrande. O Tricolor perdeu para o Atlético-PR, fora de casa, pelo placar de 4 a 1. Após a partida o comandante deu sua avaliação sobre o jogo.

“Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, até um pouco melhor que o Atlético. Eles tiveram mais posse de bola, mas as melhores chances foram do nosso lado, fomos consistentes, próximos um do outro, jogando com inteligência. O fato são os detalhes, falei isso toda a semana, principalmente com relação ao segundo gol, Thiago Heleno é muito forte na velocidade, nós treinamos para inibir a passagem dele, mas infelizmente tomamos o segundo gol, o que foi crucial.”

Para Preto, o Atlético não foi superior na partida. Ele acredita que o que decidiu o placar foram os erros do próprio Bahia.

“Se analisar os quatro gols, nenhum foi de jogada trabalhada, foram erros nossos, a partir daí a equipe se abateu. Sabíamos que o Atlético vinha de um momento bom, com vitórias consecutivas na Arena depois da chegada do Fabiano. O que fica de lição é isso, os quatro gols foram erros nossos, acabamos dando ao Atlético a possibilidade de vencer esse jogo.”

O técnico frisou ainda que muitas partidas no campeonato são decididas nos detalhes, o que para ele foi decisivo no jogo de hoje: “O que decide jogos no campeonato brasileiro, devido o equilíbrio das equipes, são os detalhes, foi exatamente onde pecamos. Assumo total responsabilidade do que aconteceu, falei para a equipe no final, independente da minha permanência ou não, os detalhes continuam e vão fazer a diferença no campeonato, são eles que decidem os jogos.”

Outro fator decisivo para Preto foram os erros individuais: “Acho que se a gente não tivesse tanto erro individual não teríamos proporcionado esse placar. Principalmente pelo primeiro tempo, que jogamos com inteligência, com disciplina tática.” Ele ressaltou a importância de reconhecê-los para as próximas partidas: “O trabalho continua, falei para os jogadores a importância de cada um ter na consciência aquilo que errou e precisa melhorar, só assim vamos conseguir a possibilidade de vencer nesses dois jogos em casa e melhorar na tabela.”