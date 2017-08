Jogo Bahia x Botafogo AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Bahia x Botafogo ao vivo na Arena Fonte Nova, valendo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará, às 16h (de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Em confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia leva uma ligeira vantagem sobre o Botafogo. O histórico do confronto, de 1963 a 2017, aponta 38 jogos entre as equipes, com 14 vitórias do Esquadrão, 11 vitórias do Botafogo e 13 empates.

Fala, Professor! “Acho que, como todo jogo do Brasileiro, ele é decisivo. A gente vê exemplos de times como Sport e Atlético-PR, que ganharam três partidas e foram para zona da Libertadores. Eu tenho tentado passar para os jogadores que o importante é pensar no jogo a jogo. Estar sempre pontuando para se manter na parte de cima. O histórico do Bahia é jogar bem dentro de casa, então domingo tenho certeza que vamos bater o recorde de público nosso para conseguir o triunfo”, projetou o técnico interino Preto Casagrande.

O Botafogo sofreu duas amargas derrotas nesta semana. No domingo, com um gol de Emerson Sheik nos minutos finais, o Glorioso perdeu para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pelo Brasileirão. Já na quarta-feira, o Alvinegro foi eliminado da Copa do Brasil para o arquirrival Flamengo. Mesmo com o momento adverso, os jogadores e comissão técnica seguem focados, e desejam a recuperação já contra o Bahia. Os dois treinamentos após o jogo de quarta aconteceram com os portões fechados para a imprensa.

Jogadores relacionados do Bahia



Goleiros: Anderson, Jean e Rafael Santos



Laterais: Eduardo, Juninho Capixaba e Matheus Reis



Zagueiros: Eder, Everson, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Tiago



Meio-campistas: Edson, Feijão, Juninho, Matheus Sales, Régis, Renê Júnior, Vinicius e Zé Rafael



Atacantes: João Paulo, Maikon Leite, Mendoza e Rodrigão

Vindo de uma grande vitória sobre o Vasco, o Tricolor almeja subir na tabela para se distanciar da zona de rebaixamento. Considerando apenas os dez últimos jogos do Brasileirão, o Bahia tem a sexta melhor campanha. Quando o técnico Preto Casagrande assumiu o time interinamente, o Esquadrão tinha 19 pontos e ocupava a 15ª posição na tabela. Após quatro rodadas, o Bahia está na 13ª colocação, com 26 pontos. Pela primeira vez desde quando assumiu o time o treinador poderá repetir a escalação.

EXPECTATIVA DE CASA CHEIA!

Mais de 20 mil ingressos foram vendidos para o duelo deste domingo na Arena Fonte Nova. O maior público do Bahia no Brasileirão 2017 é de 33.186 pagantes, no jogo contra o Palmeiras, pela oitava rodada. O Tricolor tem média de 18.980 torcedores pagantes por jogo na atual edição do campeonato. Foram destinados 4.473 ingressos para os botafoguenses.

CONFRONTO DIRETO! Com a vitória do Vasco na abertura da rodada, tanto Bahia como o Botafogo perderam um posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão está em 13º lugar, com 26 pontos. Já Glorioso é o 11º, com 28.

FALA, CAPITÃO! "O Bahia vem de uma grande vitória. Mas temos que superar a derrota para o Flamengo e fazer um grande jogo contra eles", disse Joel Carli em entrevista coletiva.

FALA, Renê! "O Botafogo é uma equipe experiente. Lógico que sair de uma competição e ser eliminado pelo rival é complicado. Mas o Jair está no cargo há muito tempo, conhece o grupo. Independente disso, em casa a gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer", declarou.



O último encontro entre as equipes aconteceu em maio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida em que o goleiro Gatito Fernández foi o melhor jogador em campo, o Botafogo derrotou o Bahia por 1 a 0, com um golaço do meio-campista Bruno Silva, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor finalizou 11 vezes, sendo oito delas em direção ao gol. Mas o arqueiro alvinegro estava em uma noite inspirada e não deixou passar nada.