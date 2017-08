Botafogo vence Bahia fora de casa e se aproxima mais do G-6

O Botafogo viajou até Salvador onde venceu o Bahia nesse domingo (22), na Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os gols do alvinegro foram marcados por Roger e Bruno Silva; Renê Júnior marcou para os donos da casa.

Com a terceira vitória conquistada fora de casa, o Botafogo chegou aos 31 pontos e assumiu a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, entrando na zona de classificação da Libertadores. O Bahia por sua vez, caiu para a 14ª colocação, ficando apenas a 3 pontos do São Paulo, primeiro na zona de rebaixamento.

O Alvinegro volta a campo no domingo daqui a duas semanas (10) às 19h00 para fazer o clássico com o Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Já o Tricolor baiano viaja até Goiás, onde enfrenta na segunda-feira (11) às 20h00 o Atlético-GO, no Estádio Olímpico.

BOTAFOGO TEM MAIS POSSE DE BOLA, PERDE ALGUMAS CHANCES CLARAS MAS ACABA VITORIOSO NO FINAL

O Botafogo aproveitou bem a maior posse de bola e com boa movimentação, levou perigo algumas vezes ao gol da equipe do Bahia, principalmente quando tinha mais tranquilidade, colocava a bola no chão e trocava passes com velocidade. Mesmo chegando ao ataque com certa facilidade quando trabalhava a bola, a equipe carioca perdeu algumas chances claras, que poderiam ter dado mais controle aos alvinegros caso tivessem sido aproveitadas

O Glorioso abriu o placar aos 12 minutos quando Pimpão acertou um belo cruzamento para Roger, que cabeceou de costas, com inteligência encobrindo o goleiro Jean.

Aos 34 minutos, o capitão alvinegro Joel Carli, sentiu a parte posterior da coxa direita sozinho ao tentar fazer um domínio e se mostrou extremamente abalado ao ser substituído. Marcelo foi o escolhido pelo técnico Jair Ventura para entrar no lugar do argentino. Marcos Vinicius, que teve uma partida tímida, foi substituído no intervalo após sentir um desconforto muscular, dando lugar a Guilherme.

Aos 46 do segundo tempo, Arnaldo roubou a bola de Mendoza no meio campo, e após uma troca de passes, Rodrigo Pimpão apareceu pela direita para fazer o cruzamento e na marca do pênalti, Bruno Silva chegou cabeceando para decretar a vitória alvinegra. O Alvinegro poderia ter tido definido o resultado mais cedo, mas perdeu chances claras de gol, principalmente com Pimpão e Roger.

BAHIA SOFREU COM AS INVESTIDAS DO BOTAFOGO, NÃO APROVEITOU ALGUMAS CHANCES E FOI CASTIGADO NOS ACRÉSCIMOS

Mesmo com o apoio da torcida, o Bahia não teve uma grande atuação. Logo aos 5 minutos, após uma falha da zaga, Roger por pouco não abriu o placar para os visitantes. Após sofrerem o gol aos 12 minutos, o Bahia foi ao ataque. Com a torcida jogando junto, o Tricolor Baiano chegou ao empate aos 15 minutos com sua forte bola aérea, em uma jogada pela esquerda da defesa do Botafogo, onde Zé Rafael fez o cruzamento e, em uma finalização parecida com a de Roger, Renê Júnior balançou as redes.

O Bahia chegava com mais perigo através da bola área, que foi muito explorada durante o jogo todo. Utilizando também os contra-ataques, principalmente pelo lado direito da defesa do Botafogo no primeiro tempo, onde o lateral Arnaldo foi muito acionado ofensivamente, o rápido Mendoza também criou algumas chances. No segundo tempo, Maikon Leite também deu trabalho para a defesa alvinegra, dessa vez pelo lado esquerdo.

No último lance ofensivo do jogo, após uma boa troca de passes na entrada da área do Botafogo, Renê Júnior caiu pedindo pênalti, Heber Roberto Lopes mandou o lance seguir, a bola sobrou no lado esquerdo para Vinícius que bateu cruzado e Rodrigão chegou finalizando de carrinho, próximo a trave, mas jogou a bola para fora.