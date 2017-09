Zagueiro Thiago Martins promete empenho no Bahia: "Vou me adaptar mais rápido possível"

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A quarta-feira (6) foi de novidades no Bahia. Foram anunciadas pela diretoria do clube a contratação de Maurício Copertino como auxiliar técnico do clube, além da promoção de Luiz Andrade como preparador físico. Porém, a principal cara nova no clube foi a presença do novo reforço da equipe tricolor, o zagueiro Thiago Martins. Emprestado pelo Palmeiras, o jogador de 22 anos de idade fica em Salvador até o fim da atual temporada.

Após o treinamento e a primeira interação com o elenco, o defensor concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador da equipe baiana. Por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida em março, o atleta passou por procedimento cirúrgico e não joga desde então. Foram apenas duas partidas no ano corrente. Thiago Martins destacou que se sente bem fisicamente por estar em estágio avançado de recuperação e mostrou disposição para ser escalado pela comissão técnica.

“Eu venho de um longo período de treinamentos fortes. Como todos sabem, ficar na fisioterapia trabalha muito, além de estar se condicionando e trabalhando muito para voltar cada vez mais forte. Estou trabalhando, trabalhei muito forte no Palmeiras. Estou chegando aqui para buscar meu espaço, agregar muito com esse elenco fora do comum. Conheço vários jogadores, com quem já joguei muito. Estou bem, me sentindo bem. Agora é ganhar ritmo de jogo, treinar cada vez mais forte, para poder estar à disposição. Sou um zagueiro moderno, que sai jogando. Lógico, na hora que precisa, sei dar chutão, sei dar aquela chegadinha. Rápido. Vou tentar me adaptar o mais rápido possível ao jogo que o elenco do Bahia propõe, para poder ajudar”, explicou.

Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia

A concorrência na zaga promete ser forte. Tiago e Lucas Fonseca são considerados titulares. Formados nas categorias de base do clube, Éder e Rodrigo Becão são reservas imediatos. O setor defensivo ainda conta com Jackson, lesionado há quatro meses. Entretanto, para o zagueiro, é necessário obediência aos comandos técnicos e fazer uma disputa sadia para entrar em campo. O jogador já foi regularizado junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) e pode entrar em campo no próximo fim de semana.

“A disputa é muito boa, é sadia. Então acho que o que o Preto decidir eu vou acatar e vou trabalhar para cada vez mais estar me condicionando e preparando para, quando entrar, entrar bem e corresponder”, finalizou.

Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia

O treinamento foi realizado no período vespertino. O técnico Preto Casagrande comandou um coletivo tático e testou opções. Além das novidades supracitadas, participaram das atividades o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o zagueiro Tiago, que ficou na transição. O zagueiro Jackson e os laterais Pablo Armero e Wellington Silva realizaram trabalhos na academia e na fisioterapia.

O Bahia busca a recuperação e distância da zona de rebaixamento no duelo contra o Atlético-GO, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017 e programado para acontecer às 20 horas da segunda-feira (11), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia/GO. O Esquadrão de Aço ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, enquanto os goianos estão no último lugar, com 18 pontos somados.