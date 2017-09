Jogo Atlético-GO x Bahia ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia/GO

Atlético-GO vai vencendo por 1 a 0, com gol de Luiz Fernando.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Eduardo cruza rasteiro mas a zaga afasta.

44' Renê Junior ganha sobra de escanteio, mas toca errado. Ainda é lateral para o Bahia.

42' CARTÃO AMARELO! André Castro é advertido por falta no meio campo.

41' Agora, é a vez do Dragão se defender. Em um 4-4-2, os mandantes tentam fechar a zaga.

40' Luiz Fernando cruza, mas a bola é desviada. Rodrigo Becão faz um esforço e consegue evitar o escanteio, mandando para lateral.

38' Bahia toca a bola na defesa, tentando manter a posse para poder avançar e propor o jogo. No entanto, Renê cai e perde a bola.

36' Aparentemente, um copo foi jogado dentro de campo. O juiz entregou o objeto ao árbitro auxiliar.

36' CARTÃO AMARELO! Juninho Capixaba dá carrinho em Andrigo e é advertido. Segundo amarelo para o Bahia.

34' Zé Rafael cobra falta na área, mas sem perigo.

33' Agora, o Bahia, que buscava jogar no erro do Atlético, precisará propor o jogo, se abrindo mais. A partida deve ficar mais interessante com o gol dos mandantes.

32' GOOOOOOOOOOOOOL! É DO ATLÉTICO GOIANIENSE! LUIZ FERNANDO É O NOME DELE! Em contra-ataque puxado após o escanteio do Bahia, Jonathan cruza para Luiz Fernando, que consegue pular e chutar a bola para o fundo das redes.

31' Mendoza toca para Rodrigão, que consegue girar e quase entra na área. Willian Alves chega antes e toca para escanteio.

30' Edson divide com Jorginho, e o jogador visitante fica caído no chão, com dor.

29' A zaga afasta, mas a bola sobra para Juninho Capixaba. Ele arrisca de longe, mas o chute é desviado.

28' Renê Junior tenta cruzar, e a bola é bloqueada. Escanteio para o Bahia.

27' Zé Rafael toca para Rodrigão, que devolve para o meia dentro da área. No entanto, o bandeirinha marca impedimento erroneamente.

26' Luiz Fernando recua para Marcos, e a torcida não gosta.

25' Andrigo tenta lançar para Walter, mas Rodrigo Becão afasta a bola.

24' A parte ofensiva do Bahia participa pouco do jogo. Régis, Zé Rafael e Mendoza tocaram poucas vezes na bola até agora.

23' Mendoza sofre falta na intermediária ofensiva. Régis cruza e a bola sobra para Lucas, que finaliza, mas é bloqueado.

21' UUUUH! Andrigo cobra escanteio e Igor consegue ganhar no alto. A bola passa por cima do gol, mas assusta o goleiro Jean.

20' Luiz Fernando tenta passe na entrada da área, mas Lucas Fonseca faz corte providencial.

19' Diversos erros de passe impedem que ambas as equipes saiam em contra-ataque ou cheguem com mais perigo aos goleiros.

18' Walter e Rodrigo se chocam e zagueiro fica sentindo por alguns instantes.

17' Atlético perde a bola mais uma vez, porém, logo em seguida, o Bahia também deixa a posse escapar.

16' Andrigo se atrapalha com a bola e perde a posse na lateral direita do ataque.

15' Rodrigo Becão tenta proteger a bola perto da área defensiva e sofre a carga por trás.

15' Atlético-GO ataca e joga melhor que o Bahia até o momento, com mais velocidade e inteligência.

13' ESPETACULAR JEAN! Em cruzamento no ataque do Dragão, Gilvan cabeceou forte e exigiu uma bela defesa do goleiro visitante.

13' Bahia se defende em um 4-4-2, com Rodrigão e Mendoza mais à frente.

12' Andrigo tenta lançamento longo em contra-ataque, mas a zaga do Bahia consegue corte importante.

10' Walter toca para Luiz Fernando, que recebe dentro da área, mas em posição de impedimento.

9' CARTÃO AMARELO! Lucas Fonseca, do Bahia, sobe para cabecear a bola no ataque, mas coloca a mão na bola. O árbitro o adverte.

7' PÊNALTI? Bruno Pacheco faz bom lançamento para Jorginho, que recebe dentro da área e finaliza caindo. A torcida gritou pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir.

7' Até agora, jogo apertado, com poucas chances. Atlético tenta fazer uma pressão alta, enquanto o Bahia tenta administrar a posse.

6' Bruno Pacheco domina a bola na defesa e tenta sair driblando. O zagueiro é obrigado a dar um chutão.

6' Dragão tem falta na intermediária ofensiva. Bruno manda para a área, mas Jean consegue encaixar facilmente.

5' Atlético-GO tenta manter a posse de bola no ataque, mas diversos erros impedem que a equipe o faça.

3' Jogada parada por impedimento do Bahia.

2' Os visitantes ganham escanteio em bola invertida. Zé Rafael cobra, mas a bola é afastada.

1' Primeira falta do jogo é cometida por Igor. O jogador derrubou Lucas Fonseca perto da área do Bahia.

0' O Atlético pressiona no ataque e rouba a bola, mas Jonathan Lemos erra o cruzamento.

0' A saída é do Bahia, que já toca a bola na intermediária defensiva.

COMEÇA O JOGO!

20:00 Um minuto de silêncio.

19:55 Público pequeno para a partida de logo mais. A média do Dragão até agora é de cerca de 4500 pessoas, a segunda menor.

19:54 Times em campo para a execução do hino nacional.

19:52 Esse será o nono jogo entre as duas equipes na história do Campeonato Brasileiro. São cinco vitórias do Bahia, dois empates e uma vitória do Atlético-GO.

19:24 As duas equipes já estão no Estádio Olímpico.

Atlético-GO escalado! Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan, Bruno Pacheco; André Castro, Igor, Luiz Fernando, Jorginho, Andrigo; Walter.

Bahia escalado! Jean; Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Edson, Renê Junior, Régis, Zé Rafael, Mendoza; Rodrigão.

Seja bem-vindo à VAVEL Brasil, torcedor e leitor! Hoje, acompanharemos o jogo entre Atlético-GO x Bahia ao vivo, disputado no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h. Siga conosco!

O palco da partida de logo mais é o Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia/GO. Reinaugurado em 2016, o palco esportivo tem capacidade para 13,5 mil pessoas.

Foto: Divulgação / Atlético-GO

Técnico do Bahia, Preto Casagrande falou sobre o adversário e destacou uma evolução do futebol demonstrado pela equipe goiana. Assim, ele insistiu que a partida é de extrema importância.



"Nos últimos jogos, o Atlético melhorou. Não só na pontuação, mas na parte tática. Precisamos ter todo cuidado, temos trocado muita informação para ir para Goiânia tentando passar o máximo possível para os atletas. Nossa posição na tabela não nos dá possibilidade de pensar em outra coisa que não seja vencer o jogo."

João Paulo Sanches, treinador do Atlético-GO, concedeu entrevista e falou sobre a necessidade de conquistar os três pontos.



"A vitória é um resultado que nós precisamos buscar a todo custo. Sabemos a pontuação que estamos atrás do Bahia. Temos que estar atentos a todos os fatores e também ter tranquilidade."

O último confronto entre as duas equipes foi em junho deste ano, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bahia venceu por 3 a 0, com gols de Renê Júnior, Vinicius e Gustavo Ferrareis. Veja os gols abaixo:

Atualmente, os goianos ocupam a lanterna da competição, com apenas 18 pontos ganhos. Já os nordestinos estão na 16ª colocação, com 26 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Já o Bahia recebeu o Botafogo na Fonte Nova, também pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Botafogo por 2 a 1. Leia mais aqui.

Na última rodada, o Atlético-GO enfrentou o Corinthians na Arena Corinthians e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Gilvan. Leia mais sobre esse jogo aqui.