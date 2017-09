Com apoio da torcida, Bahia almeja triunfo sobre Coritiba para respirar na tabela

A briga pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A 2017 é um capítulo à parte. Vários times, até na parte de cima da tabela, têm grandes chances de se aproximar da degola com um resultado negativo, devido à pouca distância entre as equipes. Esse é o caso do confronto da tarde deste sábado (30). A partir das 16 horas, Bahia e Coritiba se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, pela abertura da 26ª rodada.

O Esquadrão de Aço venceu na última rodada e deixou a zona de rebaixamento. O time soma 30 pontos, no 13º lugar, e tenta conquistar o segundo triunfo consecutivo em casa para ter mais tranquilidade na sequência da competição nacional.

O Coxa Branca, por outro lado, está em uma situação um pouco mais delicada. O clube soma 27 pontos, mas ocupa a penúltima posição, vem de um jejum de vitórias e observa em um confronto direto a possibilidade de mudar o atual panorama e deixar o incômodo de lado.

Bahia está definido com improvisos

O Tricolor de Aço conquistou uma vitória importante. Nos acréscimos, o clube venceu o Grêmio e respirou com um pouco mais de alívio no Campeonato Brasileiro. Entretanto, vários times estão atualmente ameaçados de rebaixamento, com pontuação baixa. Por isso, o time não quer sair do caminho das vitórias e permanecer com bons resultados, principalmente dentro de casa, além de ser um duelo contra um concorrente direto na parte inferior da classificação.

O técnico Preto Casagrande, entretanto, vai ter dificuldades em definir o time principal por conta dos desfalques. Eduardo e Lucas Fonseca estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Jackson, Pablo Armero, Renê Júnior e Wellington Silva estão no departamento médico. Mesmo com virose, Éder foi relacionado. Se não reunir condições de jogo, Everson pode ser o principal nome a estar na lateral-direita.

Foto: Felipe Oliveira|Divulgação|EC Bahia

Em entrevista coletiva, o comandante tricolor não revelou nenhum mistério e disse a equipe que pretende utilizar em campo. Com a exceção da lateral-direita, que terá a dúvida sanada momentos antes da partida, a depender da evolução clínica de Éder.

“A escalação da lateral-direita está indefinida. Independentemente de quem jogar, temos que aproveitar as características individuais de cada um. Lógico que tem que ser no improviso mesmo. Temos algumas possibilidades, sei que todos têm condições de jogar”, explicou Preto Casagrande.

Apoio nos números para mudar panorama

O técnico Marcelo Oliveira acredita que os dois próximos confrontos do Coritiba são fundamentais para a permanência do clube. Após perder três pontos importantes em casa no duelo contra o Botafogo, a meta alviverde é conquistar seis pontos nos dois próximos jogos longe de sua torcida, diante do Bahia e do líder Corinthians. Entretanto, o atual panorama parece complicar a meta. São seis jogos sem vencer, apenas três gols marcados e uma queda livre resultada na penúltima colocação do Brasileiro.

Foto: Divulgação|Coritiba

O time titular será modificado e ainda tem dúvidas a serem preenchidas, a serem respondidas momentos antes de a bola rolar. Henrique Almeida será mantido no ataque, uma vez que Kleber Gladiador se recupera de uma artroscopia, além de Getterson e Alecsandro estarem indisponíveis fisicamente. Por outro lado, o lateral-direito Dodô e o volante Alan Santos retornam à lista de relacionados, com grande possibilidade do volante ser escalado no escrete inicial. Em entrevista coletiva, Marcelo Oliveira falou que o jogo é de fundamental importância por causa dos números e da possível saída da zona de rebaixamento com uma vitória em Salvador.

“Não podemos pensar que tudo vai se definir no jogo contra o Bahia, mas nós temos a consciência e o dever de fazer um grande jogo, porque uma vitória ou duas vitórias podem mudar totalmente este quadro atual. Depois do jogo contra o Botafogo, por tudo o que fizemos no primeiro tempo e o que não fizemos no segundo, teve uma conversa de cobrança, uma conversa também de apoio para fazermos uma semana muito boa de trabalho. Assim foi feito. O trabalho foi ótimo. Por isso que a gente vai para a Bahia com a certeza de que a gente pode reverter este quadro fazendo um grande jogo e ganhando, porque ainda está muito embolada. Temos todas as possibilidades”, declarou Oliveira.