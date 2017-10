Com coletivo entre reservas, Bahia inicia preparação para duelo contra Palmeiras

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A segunda-feira (2) foi de reapresentação dos atletas do Bahia após o empate em 1 a 1 diante do Coritiba, no último sábado (30), pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O resultado foi considerado ruim pelo fato do Esquadrão de Aço ter perdido dois pontos diante de um concorrente direto, mesmo com a conquista de quatro dos seis pontos disputados como mandante nas duas últimas rodadas.

O elenco participou de algumas atividades no Fazendão de maneira dividida. Por um lado, os atletas que entraram em campo por mais de 45 minutos no último sábado (30) fizeram apenas um regenerativo, com exercícios na academia, fisioterapia, piscina aquecida e barris de gelo. Os outros atletas fizeram um treino coletivo comandado pelo técnico Preto Casagrande que contou com a participação de alguns jogadores do time Sub-20.

O primeiro time foi formado por Anderson; Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Alisson; Feijão, Matheus Sales e Régis; João Paulo, Hernane Brocador e Edigar Junio. Por conseguinte, o segundo time contou com Rafael Santos; Wellington Silva, Éder, Eduardo (base) e Matheus Reis; Yuri, Gustavo Ferrareis e Max; Allione, Júnior Brumado e Marco Antônio.

Três jogadores considerados titulares do elenco estão em trabalhos médicos. O volante Renê Júnior e o zagueiro Jackson fizeram um treino físico pela manhã, enquanto o lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero trabalhou de maneira separada em outro campo com o objetivo de se restabelecer fisicamente. O segundo dia de treinamentos da semana está programado para acontecer a partir das 15h.

Por causa das partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, o Brasileirão volta apenas em dez dias. O Bahia entra em campo na quinta-feira (12), e encara o Palmeiras no Pacaembu, pela 27ª rodada da competição nacional. Em uma concorrida disputa contra o rebaixamento, o Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 31 pontos ganhos, um ponto acima do primeiro time a estar na degola, o Sport.