Bahia anuncia acerto com técnico Paulo César Carpegiani, ex-Coritiba

(Foto: Divulgação/Coritiba FC)

Na tarde desta quinta-feira (5), o Bahia confirmou a contratação do técnico Paulo César Carpegiani. O treinador foi anunciado em primeira mão através do "SMS" para os sócios torcedores e chega para substituir Preto Casagrande, que foi demitido após o empate diante do Coritiba em 1 a 1, na última rodada do Brasileirão. Carpegiani será o quarto treinador da equipe baiana nesta temporada, que além de Preto, teve Guto Ferreira e Jorginho no comando tricolor.

Aos 68 anos de idade, Carpegiani assina com o Esquadrão de Aço até o final da temporada. Velho conhecido da torcida baiana, o treinador acumula duas passagens pelo rival Vitória, em 2009, onde conquistou o Baianão e em 2012, para a disputa da Série B. Experiente, PCC comandou outras diversas equipes como Flamengo, Internacional, Atlético-PR, Corinthians, Cerro Porteño e as seleções do Kuwait e Paraguai, onde disputou a Copa do Mundo de 1998 e acabou sendo eliminado pela campeã França.

O último trabalho realizado por Carpegiani foi no Coritiba, agremiação que assumiu em agosto de 2016, na 19ª posição, e conseguiu evitar o rebaixamento. Foi demitido em fevereiro deste ano após 32 partidas, com 11 vitórias, dez empates e onze derrotas, tendo um aproveitamento de 44,8%. Com a missão de evitar a degola do Tricolor para a Série B, Carpegiani assume a equipe na 13ª posição, com 31 pontos. O primeiro desafio do treinador será diante do Palmeiras, no dia 12 de outubro, em São Paulo, no Estádio do Pacaembu.