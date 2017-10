Com direito a novo esquema, Carpegiani comanda treino tático e escala time ofensivo

Carpegiani orienta seus atletas e ajusta posicionamento. (Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia)

O técnico Paulo César Carpegiani comandou, na tarde desta sexta-feira (6), mais um treinamento visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem tempo a perder, o treinador testou novas opções na equipe para a partida contra o Palmeiras, no dia 12 de outubro, em São Paulo.

As mudanças começaram no esquema tático. Feijão, que havia treinado na equipe considerada titular na quinta-feira (5), foi sacado para a entrada de Edigar Junio. Assim, o Bahia foi montado no 4-1-4-1. Além disso, o lateral-esquerdo Matheus Reis herdou a vaga de Juninho Capixaba, que sentiu dores na coxa.

A equipe principal jogou com: Jean; Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Juninho; Vinícius; Zé Rafael, Mendoza e Edigar Junio; Rodrigão. O time reserva contou com: Anderson; Wellington Silva, Tiago, Eder e Everson; Feijão, Yuri e Régis; Ferrareis, João Paulo e Hernane.

A todo momento, Carpegiani parava o treino para orientar o posicionamento dos jogadores, principalmente no quesito marcação. O treinador fez os titulares avançarem as linhas de marcação, a começar pelo ataque. Em vários momentos os zagueiros da equipe titular chegaram a jogar na linha do meio-campo, recuando assim o ataque da equipe reserva. Saída de bola, transição do meio para o ataque e avanço dos laterais foram outros quesitos do treino. No ataque, os meias e laterais trabalharam para deixar Rodrigão bem posicionado para marcar.

Assim como na quinta-feira (5), Carpegiani testou o time titular sem Rodrigão. O centroavante foi sacado da equipe e deu lugar a Régis. Mesmo assim, o esquema tático da equipe permaneceu o mesmo, com Edigar Junio sendo a referência. Com isso, Zé Rafael foi deslocado para a direita para fazer a função do atacante.

A equipe volta a treinar neste sábado (7), fechando a semana de trabalho. Carpegiani pode contar com o retorno do volante Renê Júnior, que chegou a descer para o campo e trabalhou a parte física.