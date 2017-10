Em sua estreia, Carpegiani espera bom desempenho do Bahia: "Perspectiva de boa campanha"

(Foto: Divulgação / EC Bahia)

Diante do Palmeiras, em São Paulo, o técnico Paulo César Carpegiani estreou à frente do Bahia na última quinta-feira (12), com um empate em 2 a 2. Após a partida, o treinador se mostrou entusiasmado com a sua equipe, tanto pelo resultado alcançado (estava perdendo por 2 a 0), como pelo empenho tático que os seus comandados demonstraram em campo.

"É sempre muito dificil tomar um gol fora de casa contra uma grande equipe. Quando sofremos o segundo gol, aí sim (o Bahia) foi bem consciente, colocou a bola no chão e tentou jogar em função da velocidade do ataque", disse o treinador.

Ao final da partida, o Esquadrão de Aço pressionou o Alviverde e, por pouco, não virou o placar. Para Carpegiani, o triunfo baiano seria um resultado aceitável de acordo com o panorama da partida. "No segundo tempo, principalmente na parte final, criamos oportunidades para vencer o jogo e seria bem justo por aquilo que a equipe produziu, pela posse de bola, por tudo", afirmou.

Faltando 11 rodadas para o fim do campeonato, Carpegiani comentou sobre o que espera da equipe baiana neste final de temporada tomando como base o jogo diante do Palmeiras. "Enfrentamos o Palmeiras, que não é uma equipe fácil, agora teremos o Corinthians, em casa, e contamos com o apoio da nossa torcida, depois vamos jogar no Rio de Janeiro (Flamengo) e em seguida temos um clássico. São jogos difíceis, mas o que a equipe demonstrou hoje me dá perspectiva de fazermos uma boa campanha no segundo turno, nesta reta final de campeonato", finalizou.

O Bahia terá dois dias de preparação até a próxima partida, onde enfrenta o Corinthians no próximo domingo (15), às 18h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA.