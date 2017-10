Renê Júnior avalia resultado contra o Flamengo e pede foco no Ba-Vi: "Jogo importante"

(Foto: Divulgação / EC Bahia)

Após a goleada por 4 a 1 sofrida contra o Flamengo nesta quinta-feira (19), no Estádio Luso-Brasileiro, Renê Júnior, volante do Bahia, comenta o resultado final da partida. A equipe tricolor, que estava sem perder a quatro jogos, fez um bom primeiro tempo mas cometeu falhas coletivas na segunda etapa que resultaram no panorama final da partida.

"Conseguimos igualar o jogo, mas infelizmente tomamos o segundo gol muito rápido, em um erro nosso. O placar não diz o que foi o jogo, mas agora é cabeça fria que domingo temos um jogo importante (Ba-Vi), descansar, pra ganhar dos caras em casa", disse o volante.

A três jogos no comando da equipe baiana, o técnico Paulo César Carpegiani tem se preocupado em corrigir o posicionamento da defesa nos treinamentos, focando nos treinos táticos e interferindo a todo momento. Para Renê, a culpa da derrota passa por todo o time e não só pelos erros cometidos pela defesa.

"Não só a parte defensiva, mas o todo. Vacilamos. Sabemos que contra uma equipe qualificada como a do Flamengo não podemos dar bobeira. Agora é manter a cabeça boa que domingo temos um jogo complicado", finaliza.

Ocupando a 13ª posição, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (22), na Fonte Nova, em Salvador, diante do rival Vitória. As equipes precisam do triunfo para se distanciar da luta contra o rebaixamento. Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e irá cumprir suspensão automática. Matheus Reis é o provável substituto do ala.