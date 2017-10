Jogo Bahia x Vitória AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! O Horário da partida é 17h (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo Bahia x Vitória ao vivo em tempo real on-line. Até logo mais!

Pelo primeiro turno, em jogo disputado no Barradão, as equipes empataram sem gols, em partida válida pela 11º rodada da competição nacional.

O histórico do clássico Ba-Vi mostra um grande equilíbrio no confronto. Pelo Campeonato Brasileiro aconteceram 27 partidas, com nove vitórias do rubro-negro, sete triunfos dos tricolores e 11 empates.

Um dos titulares da equipe, o volante Ullian Correia comentou sobre a necessidade de um bom resultado no clássico depois de uma derrota. "Temos que tirar forças para este e trabalhar. Agora temos que levantar a cabeça, porque temos uma partida dificílima diante do nosso maior rival. Temos que vencer."

Sem desfalques por suspensão, é possível que o técnico Wagner Mancini repita a escalação do jogo contra o Atlético-PR. A única duvida do treinador fica por conta do goleiro Fernando Miguel, que com um desconforto no pé não treinou, mas não deve ser problema para o clássico. A boa notícia fica em razão da presença do atacante Kieza e do zagueiro Kanu, ambos se recuperavam de lesão e estão entre os jogadores relacionados. O goleiro Gustavo também vai para o jogo.

Vivendo a mesma situação de seu adversário, o Vitória também vem de derrota na rodada anterior. Após o revés para o Atlético Paranaense em casa, a equipe baiana estacionou nos 33 pontos e está em 16º lugar, na beira da zona da degola. Com um dos piores desempenho entre os mandantes da competição, o time mostra que joga bem à vontade fora de seus domínios, já são sete partidas invicto, com sete triunfos e dois empates.

Precisando vencer para respirar na competição, Carpegiani não divulgou a escalação do seu time, mas comentou sobre o que espera da partida de logo mais: "Não gostaria de falar sobre a escalação. Gosto de um time mais seguro atrás. Em função disso, precisamos desta segurança para o meio poder jogar e o setor ofensivo poder atacar. Com este objetivo, tenho uma ideia de quem escalar em função dos desfalques. Passou a ser uma obrigação vencer dentro de casa e com o apoio de nossa torcida."

Outro nome incerto é o de Edigar Junio, o atacante foi substituído reclamando de cãimbras na partida anterior e será reavaliado antes do duelo deste domingo. Seu substituto imeditado é o centroavante Hernane. Duas boas notícias para o treinador são as possíveis voltas de Rodrigão e Wellington Silva, o atacante e o lateral esquerdo treinaram normalmente e já podem ser relacionados.

Para a partida o técnico Paulo Cézar Carpegiani não poderá contar com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fla. Matheus Reis deve ganhar a vaga. Além da ausência do lateral, Carpegiani tem outras duas duvidas para formar a equipe. Com dores no pé, o meia Vinícius não foi a campo no último treino antes do clássico, por isso sua escalação é incerta. Caso não possa atua, Régis deve ser o substituto.

Mandante no clássico, o Bahia ocupa a 13º colocação na competição com 35 pontos ganhos. Após goleada sofrida para o Flamengo na rodada anterior, a equipe precisa se recuperar para não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente o tricolor está a 3 pontos da Ponte Preta, primeiro time do Z-4.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Bahia x Vitória ao vivo na Arena Fonte Nova, valendo pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h (de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!