Com Régis entre titulares, Carpegiani começa a definir Bahia para duelo contra Fluminense

Foto: André Costa|EC Bahia

O Bahia começa a definir o time titular para encarar o Fluminense. O duelo é crucial para as pretensões do Esquadrão de Aço em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para um jogo de tanta importância, o técnico Paulo César Carpegiani usou o treinamento coletivo desta quinta-feira (26) para esclarecer situações quanto aos onze iniciais no confronto de tricolores.

O comandante tricolor não vai contar com dois jogadores em relação ao Ba-Vi do último fim de semana, quando o Bahia venceu por 2 a 1. O volante Edson está machucado e o atacante colombiano Steven Mendoza está suspenso pelo recebimento do terceiro cartão amarelo. Para o lugar dos dois atletas, Juninho ocupou a vaga no meio, enquanto Régis foi escalado na parte ofensiva do campo. Além disso, Matheus Reis treinou entre os titulares, mesmo com o retorno de Juninho Capixaba.

Durante a atividade, Carpegiani interrompeu o treinamento várias vezes para corrigir o posicionamento dos atletas. Régis atuou centralizado, com Allione no lado direito e Zé Rafael no lado esquerdo, em formação da parte responsável pela criação e finalização das jogadas. O time principal e que possivelmente deve entrar em campo no próximo fim de semana deve contar com Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho, Régis, Allione e Zé Rafael; Edigar Junio.

Edigar Junio, atacante do Bahia (Foto: André Costa|EC Bahia)

Autor do gol da vitória baiana no clássico, Edigar Junio concedeu entrevista coletiva e falou sobre o posicionamento que prefere atuar, a preparação dos jogadores para o jogo contra o Fluminense e o tento importante assinalado no Ba-Vi.

“A gente ainda não teve o vídeo sobre o Fluminense, como sempre temos. Não analisamos, mas a gente sabe da força que eles têm, principalmente jogando em casa. Vamos com pés no chão, mas com vontade de ganhar. Eu venho jogando como um nove, mas tem outros centroavantes no elenco. Ontem o Hernane treinou na equipe principal. Estou ali para ajudar e dar meu máximo. Onde o professor achar que estou melhor, que seja assim. Venho fazendo minha parte e dando o máximo para ajudar o Bahia. Se for para escolher, quero fazer gols em todos os jogos. Quero sempre ajudar o time. Se for com gol, melhor ainda, até porque o atacante tem que estar sempre marcando. Escolheria marcar em todos os jogos”, afirmou.

O confronto entre Fluminense x Bahia está programado para acontecer às 17h (16 horas em Salvador) do próximo domingo (29), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. As duas equipes lutam para se distanciar da zona do rebaixamento. Ambos têm 38 pontos, gols marcados, sofridos e saldo iguais. Porém, o Tricolor da Boa Terra tem uma vitória a mais e, por isso, está na 12ª colocação.