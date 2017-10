Após polêmica com vídeo, Rodrigão é afastado do Bahia

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Com a carência de um camisa 9 após a lesão de Hernane Brocador no começo do ano, Rodrigão chegou ao Bahia com a missão de assumir o posto de homem gol do Fazendão, que começou da melhor maneira possível, foram quatro gols nos primeiros quatro jogos, uma média que deixou a torcida esperançosa, mas que caminhou para um desfecho nada feliz.

Na semana às vésperas do clássico Ba-Vi do último domingo (22), o atacante foi flagrado em um vídeo que ele aparece ao lado de amigos, com uma garrafa de cerveja na mão, este fato que rodou por todo o Brasil e não agradou a torcida, nem a direção tricolor que passou a analisar a situação do atleta no clube.

Em consenso com a comissão técnica, o clube optou pelo afastamento do atleta nesta sexta-feira (27) e tenta negociar o encerramento de seu empréstimo junto ao Santos, clube que Rodrigão pertence. Contratado pelo Esquadrão em julho, Rodrigão deixa a equipe após 14 partidas e 5 gols marcados.

A última vez em que o atacante atuou foi no triunfo sobre o líder Corinthians por 2 a 0, na ocasião ele fez parte do time titular e após ser substituído no segundo tempo da partida, saiu de campo fazendo sinal de negativo enquanto era vaiado pela torcida. Depois deste episódio, e sofrendo com as críticas relacionadas ao seu condicionamento físico, ele sequer foi relacionado contra Flamengo, vetado pelo departamento médico após alegar dores nas costas.