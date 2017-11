Em bom momento, Bahia pode ter recorde de público na Fonte Nova contra Ponte Preta

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Apesar dos altos e baixos, 2017 tem sido um bom ano para o Bahia. Agora, com o campeonato brasileiro chegando ao fim, o Esquadrão realiza a sua melhor campanha no brasileirão na era dos pontos corridos e, além do mais, ainda que difícil, time e torcida sonham com classificação na libertadores.

A empolgação não se limita apenas ao clube, mas chega também a torcida. Esperança de conquistar voos mais altos é grande. Neste domingo (5), a nação tricolor promete lotar a Fonte Nova mais uma vez, dessa vez contra a Ponte Preta.

Até a última quarta-feira (01), mais de 12 ingressos já estavam garantidos para a partida contra a Macaca. A diretoria do Bahia espera que mais uma vez a torcida compareça em grande número, para ampliar sua média de público, que hoje é a 5° maior do brasileirão. Até aqui, o maior público do Bahia no campeonato foi contra o Palmeiras; 33.621 pessoas estiveram presentes na partida.

Razão para marcar presença não falta. Segundo os matemáticos, 47 pontos seriam o suficiente para um time se livrar do rebaixamento; para o Bahia faltam apenas oito pontos para chegar neste mínimo e detalhe, ainda restam 21 pontos a serem disputados. Além de se afastar do temido Z-4, o tricolor da boa terra pode se aproximar ainda mais da vaga na Copa Sul-Americana.

A partida será na Arena Fonte Nova, válida pela 32° rodada, às 17h (horário de Salvador).