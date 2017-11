Edigar Junio alia boa fase no Bahia ao trabalho de Carpegiani: "Transmitiu confiança"

Foto: Marcelo Malaquias|Divulgação|EC Bahia

Antes do treino realizado no Fazendão, na tarde desta quinta-feira (2), a entrevista coletiva abriu mais um dia de trabalhos no Bahia. Um dia antes foi o técnico Paulo César Carpegiani, que pregou controle de ansiedade e entrega total na reta final do Brasileirão. Desta vez, o atacante Edigar Junio foi o escolhido para conversar com a imprensa e falar sobre sua boa fase, o momento de mais tranquilidade no clube junto com as últimas rodadas da competição nacional.

Por ter características versáteis, o atacante não se incomoda se atua como centroavante ou pelos lados. Por causa dessa versatilidade, Edigar Junio anotou quatro gols nos últimos cinco jogos O jogador destacou que independentemente da posição a atuar na área, o objetivo é cumprido.

“Acho que desde o ano passado vocês têm me acompanhado jogando de beirada, esse ano joguei mais como centroavante. Procuro estar sempre finalizando, próximo ao gol porque eu sempre tive essa vocação de poder finalizar, ajudando ali na frente mesmo. Sou atacante e tem que estar sempre buscando o gol. A gente agora tem essa posição de ponta, que muitos são meias e atacantes. E eu tenho essa característica de atacante, mesmo jogando nas pontas. Venho fechando na área para poder estar finalizando e marcando gols. Agora estou em função do time. Eu me sinto bem jogando nas duas posições, me adaptei. Espero corresponder da melhor maneira onde o professor me colocou”, afirmou.

O bom momento de Edigar Junio com a camisa do Bahia coincidentemente aconteceu com a chegada do técnico Paulo César Carpegiani. Para o atacante, a atuação dele nos treinamentos e nos jogos resultou em boas contribuições, não apenas para o jogador, mas para o grupo como um todo.

“O Carpegiani tem muita tática, visa muito isso. Ele pega o jogador, às vezes até pelo braço, e mostra como tem que fazer, ensinando mesmo. Como disse outras vezes, ele nos transmitiu confiança, fez com que a gente recuperasse isso. E vem surtindo efeito. Temos feito grandes jogos e isso tem sido bom para a gente. Não foi individualmente, foi no grupo, conjunto do time. Consequentemente, quando se mexe na equipe têm algumas movimentações e isso faz com que surja efeito individual. Mas não tem uma mudança que ele tenha feito individualmente. Foi sim no grupo todo”, explicou.

O próximo adversário neste fim de semana será a Ponte Preta, na Arena Fonte Nova. Mais um confronto direto por equipes que lutam para se distanciar da zona de rebaixamento. Edigar Junio comentou sobre o que espera da rodada, do adversário e da torcida tricolor.

“É um jogo de seis pontos. A gente ainda está ameaçado. Sabemos que precisamos de pontos para poder livrar de vez. Temos que ter seriedade, pés no chão, para poder fazer uma grande partida, dar alegria ao torcedor, e distanciar cada vez mais. A gente tem que jogar como tem vindo, buscando impor o jogo, sempre com nossa velocidade na frente. Independentemente de como eles vierem, temos que estar conscientes do que temos que fazer. E vamos com toda a força buscar a todo o custo esse triunfo. A torcida, como o professor vem dizendo, é o 12º jogador nosso. Eles serão muito importantes, nos ajudam muito durante todo o tempo. E, mais uma vez, acredito que vai ser o diferencial. Quando eles estão lá nos dando essa força, nos sentimos mais seguros, mais confiantes. Espero que domingo seja do mesmo jeito”, concluiu.

Treino

No gramado do CT, Paulo César Carpegiani comandou uma atividade de posse de bola e utilizou meio campo. Em seguida, fez um trabalho tático e dividiu os jogadores entre titulares e reservas, onde parou diversas vezes a fim de orientar os atletas.

Poupados no treino do dia anterior, o zagueiro Lucas Fonseca, o volante Renê Júnior e o atacante Edigar Junio estiveram de volta e trabalharam normalmente. Em contrapartida, o volante Edson – em recuperação de lesão muscular – e o zagueiro Jackson – em recuperação de procedimento cirúrgico, ficaram no departamento médico.

O duelo entre Bahia x Ponte Preta está programado para acontecer às 17 horas (horário de Salvador) deste domingo (5), na Arena Fonte Nova. Na 13ª colocação, com 39 pontos ganhos, o Esquadrão de Aço está a quatro pontos de distância da Macaca, primeiro time a estar dentro da zona de rebaixamento.