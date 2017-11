Jogo Bahia x Ponte Preta AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! O duelo entre Bahia x Ponte Preta ao vivo acontece neste domingo (5), às 18h (horário de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o tempo real online. Até logo mais!

Pelo primeiro turno da competição atual, jogando no Moisés Lucarelli o Bahia venceu a Ponte Preta pelo placar de 3 a 0. Rodrigão (2x) e Renê Júnior marcaram os gols da partida.

No Histórico do confronto pelo Campeonato Brasileiro, Bahia e Ponte se enfrentaram em 14 oportunidades. Houveram sete vitórias do tricolor baiano contra três vitórias da macaca, além de quatro empates.

Fala, Jeferson!

"Sabemos que a equipe deles tem muita qualidade, mas temos que chegar lá e fazer um bom resultado, temos que ganhar de qualquer jeito. A postura do jogo tem que ser a que tivemos contra o Corinthians," afirmou o lateral,

Suspensos por conta do terceiro cartão amarelo, o atacante Emerson Sheik, o meia Danilo Barcelos e o volante Naldo estão fora da partida deste domingo. Outra ausência certa é a do volante Wendel, que acabou substituído na partida por lesão na panturrilha. O meia-atacante Claudinho e o meia Jádson são os provaveis substitutos. A duvida é quem será o companheiro de Lucca no ataque, o atacante deve atuar como falso 9 ao lado de Maranhão, Léo Artur ou John Kleber. John tem apenas 17 anos e é tratado como promessa. Ele anotou 17 gols no Campeonato Paulista de sua categoria. Após ser relacionado na partida anterior, vive a expectativa de fazer sua estreia nos profissionais.

Para iniciar a arrancada em busca da permanência na primeira divisão, a equipe de Campinas quer se agarrar na vitória sobre o Corinthians na rodada anterior e assim manter o bom momento. No entanto, o técnico Eduardo Baptista terá que fazer uma serie de mudanças por necessidade, em relação ao time que venceu o líder do torneio.

Em 17º lugar com 35 pontos ganhos, a Ponte Preta começa a ver a parte de baixo da tabela afunilar. Precisando de aproximadamente 12 pontos (4 votórias) em sete rodadas, a macaca necessita de um triunfo contra o Bahia e também de um tropeço do Sport para sair da zonada degola ainda nesta rodada.

Fala, Carpegiani!

"Falei para os meus jogadores. A gente tira essa ansiedade no dia do jogo, bastante tranquilos, que não pensem [na sequência]. Que se dediquem, que cada um exija mais da parte física. É uma época muito importante. Essa entrega, o algo mais que possam dar, será fundamental."

O técnico Paulo Cézar Carpegiani não poderá contar com os volante Matheus Sales e Edson, o primeiro cumpre suspensão por expulsão no duelo contra o Flu. Já Edson segue se recuperando de lwsão. A novidade fica por conta do lateral-direito Wellington Silva. Recuperado de lesão no joelho, Wellington não atua desde Abril, ele está relacionado para a partida de logo mais. Outro que volta é o colombiano Mendoza. Após cumprir suspensão, o atacante deve ser titular da equipe.

Com 39 pontos conquistados, o Bahia é o 14º colocado na classificação do campeonato. Pensando em se livrar da degola, o tricolor de aço precisaria de mais aproximadamente oito pontos (2 vitórias e 2 empates) em sete rodadas. Por esse motivo, uma vitória contra um adversário direto neste domingo é essencial para a permanência na primeira divisão.

Um duelo de dois times lutando contra o descenso marca a partida entre Bahia x Ponte Preta deste domingo (5). Mandante na rodada, a equipe baiana busca seu terceiro resultado positivo seguido, após triunfo no clássico contra o Vitória e empate contra o Fluminense fora de casa.

