Com ausência de Lucas Fonseca, Bahia divulga relacionados para jogo contra Avaí

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

Não há tempo para comemorar a vitória sobre a Ponte Preta diante da sua torcida e comprovar o momento de ascensão que vive na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia já precisa deixar de lado os três pontos preciosos conquistados em casa para manter a sequência e confirmar a permanência na elite do futebol nacional. O time encara o Avaí às 19h30 (18h30 em Salvador) desta quarta-feira (8), pela 33ª rodada, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC.

O elenco se reapresentou e já viajou a Santa Catarina. Em relação aos jogadores que têm condições de jogo, mudanças. O técnico Paulo Cézar Carpegiani não vai poder contar com o zagueiro Lucas Fonseca. O capitão da equipe tricolor sentiu dores na coxa durante o triunfo sobre a Macaca e foi vetado pelo departamento médico. Segue de fora o volante Edson, que segue em recuperação de lesão muscular. Em contrapartida, o Esquadrão de Aço conta com o retorno do volante Matheus Sales, ausente no último fim de semana por cumprir suspensão automática.

No Brasileirão, o Bahia ocupa a décima posição, com 42 pontos ganhos e abriu sete pontos em relação à zona de rebaixamento, ocupada primeiramente pelo arquirrival Vitória, que soma 35 pontos. Abaixo, veja a lista dos 23 jogadores relacionados.

Goleiros – Anderson, Jean e Rafael Santos;

Laterais – Eduardo, Juninho Capixaba, Matheus Reis e Wellington Silva;

Zagueiros – Éder, Rodrigo Becão, Thiago Martins e Tiago;

Meio-campistas – Allione, Feijão, Gustavo Ferrareis, Matheus Sales, Juninho, Régis, Renê Júnior, Vinícius e Zé Rafael;

Atacantes – Edigar Junio, Hernane Brocador e Mendoza.