Jogo Bahia x Chapecoense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! O duelo entre Bahia x Chapecoense acontece neste domingo (26), às 19h (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o tempo real, acompanhe conosco! Até logo mais!

Houveram apenas três confrontos entre as equipes no Campeonato Brasileiro, e o Bahia nunca conseguiu derrotar a Chapecoense. Aconteceram duas vitórias do time de Santa Catarina e um empate, pelo placar de 1 a 1, ocorrido pelo primeiro turno da competição deste ano. Túlio de Melo marcou primeiro e Rodrigão empatou a partida na Arena Condá.

O lateral-direito Apodi admitiu que o objetivo da Chape no ano era escapar do rebaixamento. Para ele, a equipe tem mais chances de conquistar uma vaga na Sul-Americana e precisa correr atrás disso "Gilson Kleina tem falado isso com a gente. É natural relaxar, tivemos um ano de muita cobrança. Nossa meta sempre foi total em sair da zona de rebaixamento. Não é o foco principal buscar essa vaga na Libertadores. Queremos garantir logo a Sul-Americana que está bem possível."

Há oito jogos invicto, desde que assumiu a Chape o técnico Gilson Kleina não sabe o que é perder. Para a partida de logo mais, Kleina não poderá contar com o atacante Arthur Caíke, suspenso. Além do jogador, o lateral-esquerdo Roberto, o meia Seijas e o atacante Bryan, entregues ao Departamento Médico, também estão fora da partida. A notícia boa fica por conta da volta do atacante Wellington Paulista, que retorna após cumprir suspensão.

Atuando como visitante na rodada, a Chapecoense encara o duelo como um confronto direito e também tem o sonho de voltar à Libertadores. 12º colocada com 48 pontos, a equipe de Santa Catarina está apenas um ponto atrás do adversário da noite e a cinco pontos do G-7. Apesar da missão mais difícil, o time também pode ser beneficiado se virar G-9. Caso não conquiste a vaga, fazendo sua parte, a Chape pode confirmar um lugar na Copa Sul-Americana do ano que vem.

O zagueiro Tiago não escondeu sua torcida pelo Grêmio na Libertadores e o Flamengo na Sul-Americana. Porém para ele, o primordial é o Bahia fazer a sua parte no torneio nacional. "A gente ficou torcendo pelo Grêmio, pelo Flamengo, e deu certo. A gente fica nessa expectativa de que possa abrir o G-8, G-9. Isso vai facilitar nossa classificação. Mas o fundamental é fazer nossa parte para depois não lamentar."

Para a partida, o Bahia terá três baixas. Com estiramento na coxa, o volante Juninho está fora do jogo. Voltando de suspensão, Renê Júnior deve ser o substituto, compondo o meio-campo do tricolor de aço. O zagueiro Lucas Fonseca ainda se recupera de lesão e também não foi relacionado. O lateral-esquerdo Matheus Reis, com uma pubalgia, completa a lista de desfalques. Apesar do goleiro Jean e do atacante Edigar Junio terem sido poupados dos treinamentos durante a semana, ambos não devem ser problema para o técnico Paulo Cézar Carpegiani..

Em décimo lugar com 49 pontos, o Bahia joga diante de sua torcida sonhando com uma vaga na Libertadores. Caso o G-7 vire G-9, as chances do tricolor baiano figurar na competição internacional crescem, já que atualmente a equipe está a quatro pontos do Botafogo, sétimo colocado do Brasileirão, e ainda restam duas partidas para o fim do torneio. Porém, a derrota para o Sport na rodada anterior podem ter deixado o objetivo mais distante.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Bahia x Chapecoense ao vivo na Arena Fonte Nova, valendo pela 37º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!