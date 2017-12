Ídolo como jogador, Bahia anuncia saída do auxiliar técnico Preto Casagrande

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A diretoria do Bahia anunciou a saída do auxiliar técnico Preto Casagrande de suas funções no Tricolor da Boa Terra. Por meio de um comunicado divulgado no site oficial do clube na noite deste sábado (16), clube e profissional chegaram a um comum acordo para confirmar o desligamento amigável de Casagrande em suas atividades no Esquadrão.

“As duas partes entenderam que não seria iniciado um novo vínculo em 2018, mas as portas do Bahia continuam abertas para este profissional, que é ídolo do clube. Agradecemos os serviços prestados e a contribuição de Preto desde fevereiro de 2016”, afirmou o diretor de futebol da equipe baiana, Diego Cerri.

Preto Casagrande é ídolo no Bahia por suas atuações como atleta do clube. Em 2001, chegou a conquistar o Prêmio Bola de Prata pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro daquele ano como volante. Chegou no início de 2016 para formar a comissão técnica permanente e assumiu de maneira interina em algumas situações que a troca de treinadores durante a temporada foi necessária.

Em 2017, assumiu de maneira interina quando Jorginho foi demitido, foi efetivado no cargo um mês depois com a sequência de bons resultados, que caíram por terra quatro rodadas seguintes e a saída do posto foi anunciada. Com a chegada de Paulo César Carpegiani, Preto Casagrande voltou ao cargo de auxiliar técnico. Na temporada encerrada há duas semanas, foram nove partidas à frente do banco de reservas, com três empates, três vitórias e três derrotas – um aproveitamento de 44%.