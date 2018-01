Laterais reforçadas: Bahia anuncia contratações de Nino Paraíba e Léo

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Após perder seus laterais titulares em 2017, já que Juninho Capixaba se transferiu para o Corinthians e Eduardo retornou ao Altético-PR, o Bahia anunciou, na última quarta-feira (3), a contratação de dois nomes, um para cada lado do setor defensivo: tratam-se de Léo, que estava fora dos planos do Fluminense, e Nino Paraíba, que jogou na Ponte Preta no ano passado.

Léo chega por empréstimo de um ano junto ao Fluminense. Pelo Tricolor, o ano do lateral-esquerdo não foi dos melhores: apesar de ter sido titular durante a maior parte da temporada, o atleta de 21 anos passou a ser criticado massivamente pela torcida e perdeu a posição para Marlon na reta final. No Bahia, ele terá a concorrência do colombiano Pablo Armero na posição.

Léo também foi confirmado pelo Bahia (Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

Nino Paraíba, por sua vez, foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido rebaixado com a Ponte Preta. Marcando um gol em 57 jogos, o ponte forte do atleta é o apoio ofensivo, característica que ficou marcada em 2017. Será a segunda passagem do atleta de 31 anos no estado, já que defendeu a camisa do Vitória entre 2009 e 2014.

Os dois se juntarão ao elenco e ao treinador Guto Ferreira ainda essa semana. Com eles, o Bahia já soma cinco reforços para 2018, se juntando ao atacante Élber e os volantes Nilton e Élton.