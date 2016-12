De saída do Botafogo, Sidão faz boa atuação e agradece: "Foi um prazer imenso"

Foto: Reprodução/Twitter

Buscando o reencontro com a vitória e a vaga no G-6, o Botafogo entrou em campo às 17h deste domingo (11) contra o Grêmio, na Arena. Com atuação brilhante do goleiro Sidão, o Glorioso alcançou a vaga na Libertadores da América em 2017 após vencer o Tricolor por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Silva.

A memória do trágico acidente com a Chapecoense foi demonstrada pelo arqueiro em excesso de vontade no campo e homenagem para o companheiro Danilo, com nome nas costas e na luva.

O jogador se despediu da equipe com boas partidas, garantindo a volta do Alvinegro para a competição junto com seus companheiros. Com seu empréstimo com o Audax-SP encerrado no fim do ano, ele vai se apresentar ao São Paulo sob o comando do Rogério Ceni, na próxima temporada.

Mesmo com esta notícia durante a semana decisiva, Sidão continuou focado e preferiu blindar-se diante disso: "Queria aproveitar para agradecer o Botafogo. O meu contrato de empréstimo se encerra agora. Não queria sair sem agradecer diretoria, torcedores e companheiros".

Ele também ressaltou a felicidade em ajudar o clube carioca a participar do campeonato continental pela quinta vez: "Foi um prazer imenso. Quero agradecer de coração. Não sou ingrato, como algumas pessoas falaram nas redes sociais. Quero agradecer por tudo que aconteceu."



A perda de um dos destaques da equipe é lamentada pelo clube e os torcedores. A negociação se concretizou durante o período de treinamentos que a equipe alvinegra estava focada em buscar a vaga e por isso, o goleiro evitou falar sobre o assunto para não atrapalhar na reta final.

Sidão estreou no empate contra o Vitória, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Volta Redonda. Ele foi importante nessa campanha de arrancada do Botafogo e teve a difícil missão de substituir o titular e ídolo, Jefferson, contundido. Quando chegou ao clube era reserva, mas teve a oportunidade e não decepcionou. Se destacou pelas defesas e a facilidade de jogar com o pé, que era conhecida desde o antigo time e que chamou atenção da comissão técnica do Morumbi.