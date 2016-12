Jair Ventura comemora classificação do Botafogo na Libertadores: "Um sonho"

(Foto: Ricardo Stuckert/CBF)

Realizada na noite desta segunda-feira (12), na sede da CBF, a festa de encerramento do Campeonato Brasileiro 2016 contou com a presença de grandes nomes do futebol. Incluído na comemoração, Jair Ventura, técnico do Botafogo, falou à VAVEL Brasil sobre o progresso da equipe no campeonato. Começando por baixo na tabela e encerrando classificado para a Libertadores do ano que vem.

"No começo do campeonato não era falado em Libertadores porque o time estava na zona de rebaixamento. Você pode sonhar o mais alto possível. Quando nós conseguimos matematicamente nos livrar da zona de rebaixamento, nós fomos chegando na zona de classificação da Libertadores. Depois que chegamos ali sabíamos da dificuldade de se manter na zona, mas fizemos tudo para que isso pudesse acontecer e conseguimos nossa classificação", disse.

Embora tenha encerrado a temporada, Jair não pensa em descansar para o próximo ano. Pelo contrário, já tem planos de trabalho na agenda e ainda segundo ele treinador não tem a "mordomia" de tirar férias.

"Não terei férias agora. Amanhã, 6h da manhã, estou viajando para o curso da CBF. Já estou atrasado. Meus amigos já estão ganhando mais conhecimento do que eu, já estou chateado porque estou atrás. Amanhã de manhã estarei lá e fico até dia 18 e depois a gente volta para trabalhar. Treinador não tem férias", concluiu.