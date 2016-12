Botafogo anuncia novidades, Estádio Nilton Santos ganhará pintura alvinegra e setor popular

Foto: Divulgação/Botafogo

Como prometido na campanha da presidência do Botafogo, a diretoria alvinegra apresentou o projeto de reforma do Estádio Nilton Santos, na manhã desta quinta-feira (15). Depois de jogar em vários estádios e firmar seus jogos como mandante na Arena, a casa alvinegra retorna e com a cara do time.

Um dos palcos olímpicos durante a Rio 2016 contará com uma grande reformulação. Como era pedido dos torcedores, o sonho será realizado: cadeiras em cores preta e branca. Todos os setores serão customizados e alguns contarão com mudanças significativas. O setor Norte por exemplo, será transformado em uma arquibancada popular, sem cadeiras. Os antigos Leste e Sul serão unificados, formando o setor Sudeste. A área nobre do estádio, Oeste, além do Acesso Vip, continuarão presentes e outras novidades: camarote Central Leste, cotas de R$ 50 reais para o torcedor que desejar o seu nome na cadeira e ganhará um certificado também por isso, condição de adquirir estacionamento em todos os jogos do ano e o Acesso Premium.

O presidente Carlos Eduardo Pereira vê na mudança uma forma de aproximar ainda mais a torcida e o elenco, e acredita que esse pode ser o diferencial da torcida botafoguense: "Tenho muita confiança na torcida do Botafogo. Se olhar pelo Brasil e ver os clubes que apresentam o plano de sócio atrelado ao estádio, percebe-se como da certo. O objetivo é criar uma aproximação do estádio com o torcedor e isso começou com a mudança do nome para Nilton Santos. Ele sempre nos disse que se sentia melhor com a camisa do Botafogo do que com a da Seleção"

Após o anúncio, o Botafogo antecipou a divulgação dos produtos do próximo ano para sócios-torcedores com muitas novidades e acredita na forte adesão por parte dos torcedores. Será grande reforço para um ano de bastante ansiedade e metas de um clube que passou por um 2016 difícil no começo, mas com muito sacrifício conquistou a vaga no campeonato continental.