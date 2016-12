Botafogo pega chaveamento complicado para chegar no difícil Grupo 1 da Libertadores

Botafogo pegou adversário complicado no sorteio. Se conseguir passar vai ter mais pedreira no caminho (Foto: Botafogo/Divulgação)

O retorno do Botafogo à Copa Libertadores vai ser complicado, mais até do que imaginavam os torcedores do Glorioso. A primeira eliminatória disputada, segunda fase de playoffs, vai ser contra os chilenos do Colo-Colo.

A expectativa do presidente Carlos Eduardo Perreira é que o clube faça um bom caminho, assim afirmou ao canal SporTV logo após o sorteio no Paraguai: Ainda acho que Colo-Colo e Olimpia fazem um bom caminho. Vamos torcer para que o Botafogo passe por isso aí e possa se juntar a todos na fase de grupos",

Não bastasse reeditar o confronto anteriormente realizado em 1973 também pela Libertadores, o Fogão terá pela frente caso obtenha a classificação Olímpia (PAR), Independiente Del Valle (EQU) ou Deportivo Municipal (PER) na terceira fase. Atual semifinalista, o Del Valle brilhou na competição passada e o Olímpia que foi por quatro vezes vice-campeão na Libertadores.

Passando por todos esses desafios, vem mais dificuldades pela frente no hipotético Grupo 1 onde o atual campeão Atlético Nacional se faz presente. Não tendo menos história, o Estudiantes de La Plata que adicionará talento do retornado Verón à equipe também está na chave que fecha com a presença do Barcelona de Guayaquil, finalista contra o Vasco em 1998.