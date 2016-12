Retornando ao futebol carioca, Loco Abreu garante que Bangu quer brigar por título estadual

Foto: Divulgação / Lance de Craque

O jogador uruguaio Sebastián Abreu, ou simplesmente Loco Abreu, de 40 anos, irá atuar pelo Bangu Atlético Clube no Campeonato Carioca de 2017. Abreu diz estar feliz por voltar ao futebol do Rio de Janeiro e espera um Bangu competitivo na briga pelo estadual.

“Estou feliz de voltar ao Rio, ao Campeonato Carioca. O Bangu é um time de tradição no estado e a gente vai se preparar para ser uma equipe competitiva e brigar pelo título. Já conquistei o Campeonato Carioca pelo Botafogo e também sonho em construir um bom caminho com o Bangu”, declarou o atleta.

Loco Abreu esteve presente no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, para a terceira edição do Lance de Craque, que ocorreu na última quarta-feira (21). Com o faro de gol afiado, Abreu foi o artilheiro da noite com três gols marcados. Destaque para o primeiro, quando o jogador recebeu passe de D’Alessandro e encobriu o goleiro Dida, depois só teve o trabalho de empurrar a bola de cabeça para o fundo do gol.

Ao final da partida, Loco Abreu deixou de lado a artilharia da noite e fez questão de destacar a importância do evento. “O mais importante é o motivo pelo qual a gente está aqui, poder colaborar e ajudar as pessoas que estão precisando. Depois o futebol e a galera. A torcida também compareceu em bom número. Poder curtir dentro de campo esses craques que marcaram época para mim é uma grande honra”, disse Loco Abreu.

Durante o jogo, foi marcado um pênalti para o time da Solidariedade. Loco Abreu foi para a cobrança e, quando todos esperavam uma cavadinha, Loco rolou a bola pra D’Alessandro finalizar. O lance não deu certo, mas no final o que valeu foi a diversão.