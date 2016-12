Ventura admite caminho difícil na Libertadores, mas ressalta: "Não queria estar do lado do Colo Colo"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O sorteio da Copa Libertadores não foi satisfatório para os clubes cariocas. O Botafogo irá disputar a primeira eliminatória contra os chilenos do Colo-Colo, a ser decidida fora de casa. No entanto, Jair Ventura parece não se abalar com a "falta de sorte" do Glorioso.

"Quando jogamos com as equipes de cima da tabela no Campeonato Brasileiro fizemos grandes jogos. Eu também não queria estar do lado do Colo Colo quando for enfrentar a gente. A gente quer essa vaga e vai fazer de tudo para classificar", mostrou confiança o técnico, que estava se preparando em um curso da Confederação Brasileira de Futebol.

Sobre a possível vinda de reforços, preferiu manter os pés no chão e não prometer nada muito astronômico. O treinador ainda salientou o planejamento para o ano inteiro, que tem como prioridade arrumar continuar pagando as dívidas herdadas da última gestão e manter os pagamentos em dia.

Comentou também sobre a principal contratação do Alvinegro para 2017, o meia argentino Montillo, e revelou já estar pensando em uma forma de encaixá-lo no esquema da equipe:

"O grande jogador tem sempre espaço no time. É a boa dor de cabeça para o treinador. Estou feliz com a contração. A cabeça do treinador não para. Já estou vendo a melhor situação para usá-lo. Vamos extrair bastante da categoria dele e ele vai nos ajudar todo o ano."

A renovação de Jair Ventura já era conversada desde a classificação para a Libertadores e foi oficializada na última terça-feira (20). O treinador foi peça fundamental na campanha de 2016 e não deve ser diferente na próxima temporada.