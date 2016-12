Ano de conquistas e promessas reveladas: relembre a campanha vitoriosa do Botafogo Sub-20

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Durante 2016, o Botafogo mostrou sucesso não só no elenco profissional, como também na sua promissora base sub-20. Neste ano, o clube conquistou a Taça Guanabara, Carioca e Campeonato Brasileiro, sendo também, vice-campeão na Taça Rio e na Copa Ipiranga do Rio Grande do Sul.

Um ano de muito trabalho que terminou com objetivos cumpridos e revelações para a equipe profissional. Além disso, o treinador Eduardo Barroca, foi chamado para integrar a comissão técnica do Rogério Micale, como auxiliar técnico do treinador da Seleção Brasileira de base, após o belo trabalho no Alvinegro. Com isso, Felipe Lucena comandou a equipe no seu lugar, neste fim de ano.

A trajetória do Glorioso será lembrada. Com garotos prósperos e convocados para a Seleção, é notório como a categoria de base alvinegra tem sido trabalhada com um olhar peculiar para o futuro. Alguns anos atrás, foram descobertos Jádson, Gabriel, Dória e Vitinho, por exemplo, que se destacaram na equipe profissional e foram vendidos. Essas promessas tiveram sua importância, mas não tiveram tempo para construir uma história no clube.

Essa é a preocupação dos clubes brasileiros: revelarem suas jóias e criarem um planejamento para não perdê-las para o exterior ou outro time que pague a quantia que vale. No entanto, a cabeça do jovem jogador deve ser preparada pela comissão técnica do que é mais importante para sua carreira. Por isso, a bela campanha do Botafogo serve de exemplo para o atleta acreditar no trabalho da categoria de base. Sete jogadores estão no elenco profissional após as atuações que tiveram destaque em 2016.

Mesmo sem oportunidades no fim do Campeonato Brasileiro, os garotos do sub-20 subiram para completar um elenco que estava fechado e unido em conquistar a vaga na Taça Libertadores. Além de Marcelo, que estreou contra o Fluminense, o Pachu também teve a oportunidade de estrear na última partida contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Observados por Jair Ventura, técnico do profissional que valoriza a base do clube, eles vão ganhar oportunidades no ano de 2017 para se firmar.

Campeonato Carioca

Apesar da saída precoce na Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdendo para o Mirassol nas oitavas de final, não se abalaram e focaram na próxima competição. Veio o charmoso Campeonato Carioca Sub-20, responsável pelo aparecimento de promessas, era o objetivo do Botafogo para começar a temporada com o pé direito.

Fez uma campanha de destaque na Taça Guanabara, sendo campeão em cima do rival, Flamengo. Já era a temporada indicando que o clube teria frutos para o futuro. Na Taça Rio, os clubes voltaram a se encontrar e disputaram a final, que terminou com resultado positivo para a equipe da Gávea, ou seja, seria necessário duas finais para decidir. Com partidas bastante acirradas, o Glorioso venceu e se sagrou campeão Carioca de 2016 e com o artilheiro da competição, Renan Gorne, autor de vinte gols.

Maior do que a comemoração do título, o grande ganho do campeonato estava nos jovens que demonstraram talento e comprometimento para alcançar o objetivo. Era o começo de uma caminhada que renderia novas conquistas e observações para o restante do ano.

Campeonato Brasileiro

O atual campeão carioca enfrentaria novas pedreiras no seu caminho. Um campeonato que o Botafogo nunca havia conquistado era o novo objetivo da equipe treinada por Eduardo Barroca.

Durante a competição, a garotada pôde contar com o apoio dos torcedores alvinegros que já destacavam algumas peças do elenco como o artilheiro Gorne, Marcelo (capitão da equipe), Gustavo Bochecha e Mateus Fernandes, além de outros, que também tiveram participação direta no título.

Com atuações regulares e postura tática eficiente, os garotos venceram seus jogos até chegarem à final. Eles sofreram bastante dificuldades, entretanto, no fim o Botafogo derrubou o Corinthians na final, em São Paulo, com o resultado de 2 a 0. Tendo o primeiro jogo na Arena Botafogo em 1 a 1 e assim levaram o merecido título inédito para a história.

Copa Ipiranga RS

A competição disputada no Rio Grande do Sul mostrou que a geração de ouro do Botafogo ia além dos jogadores que subiram para o profissional. Inclusive, sob novo comando, Felipe Lucena que substituía o ex-treinador Eduardo Barroca.

Contudo o último campeonato do ano para encerrar um ano vitorioso da equipe terminou com o vice na final. Ainda assim, a vitória não foi fácil, o São Paulo venceu na disputa de pênaltis, após a partida terminar empatada em 2 a 2.

Com a efetivação de alguns jogadores, a oportunidade apareceu para os outros que estavam no elenco e tinham a confiança do treinador, porém não eram tão aproveitados. Mais uma vez o Botafogo teria o artilheiro da competição, Igor Cássio, inclusive marcou na final.

O ciclo da equipe terminou com grandes vitórias durante o ano e com a revelação de grandes jogadores para o futuro. A base da equipe terá a Copa São Paulo de Futebol Júnior para mostrar sua força e ir em busca de um novo título.

Jogadores incorporados ao elenco profissional

A categoria de base dos clubes visam revelar jogadores para criarem uma história no profissional ou serem vendidos para outro clube, após atuações de destaque. O planejamento é a curto ou longo prazo para que essas estrelas brilhem nos gramados.

O Botafogo nos últimos anos tem buscado melhorar cada vez mais. O clube vem utilizando a base no elenco principal cada vez mais e revelando muitos jogadores. Nesse ciclo, incluem-se Vitinho, Dória, Jádson, Gabriel, Sassá e Emerson Santos, que foram aproveitados com êxito.

Durante alguns anos, o clube se comprometeu utilizando revelações precocemente, sem muita análise. Os atletas eram aproveitados nos momentos ruins da equipe, comprometendo a atuação deles. Desta forma, muitas vezes se destacavam em alguns jogos e não rendiam tanto depois.

Não obstante, o Glorioso resolveu fazer diferente nesta temporada. Quando brigava por vaga na Libertadores, o técnico Jair Ventura observou os atletas que se destacavam e acrescentariam ao profissional. Após o título do Brasileiro sub-20, Marcinho, Marcelo, Bochecha, Mateus Fernandes, Yuri, Pachu e Gorne integraram o elenco, mas não eram utilizados como peças principais.

Com exceção de Marcelo e Pachu, os outros não receberam uma oportunidade no fim do Campeonato Brasileiro. O objetivo é que durante a pré-temporada, todos sejam analisados e aproveitados de acordo com a necessidade do técnico, e o Campeonato Carioca será fundamental para adquirir experiência.