Camilo pede apoio do torcedor na Libertadores e elogia Montillo: "Grande reforço"

(Foto: Vitor Silva / SSpress / Botafogo)

Na noite desta quarta-feira (28) acontece o Jogo das Estrelas, organizado pelo Zico, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Entre os convidados está Camilo, meia do Botafogo. O jogador falou sobre o desafios da preparação para a disputa da Libertadores em 2017.

"Grande competição, se preparar o mais rápido possível para poder estar preparado e desempenhar um bom papel no início de fevereiro", afirmou.

O Botafogo vai ter uma missão difícil na Libertadores. Na segunda fase prévia, o alvinegro tem pela frente o Colo-Colo e, se passar, corre o risco de enfrentar o vice-campeão de 2016, Independiente del Valle, ou Olímpia.

"Libertadores é assim. A gente tem que ter uma boa preparação. Essa semana já comecei meus trabalhos para se apresentar bem e não ter tanta dificuldade. Nós contamos com a força do nosso torcedor na Libertadores e Carioca", disse Camilo.

Para a disputa da Libertadores, o Botafogo se reforçou com a contratação de Montillo. Camilo já trabalhou com o meia no Cruzeiro e elogiou o reforço.

"Ótima contratação. A gente necessita de jogadores assim para compor, para uma grande competição como a Libertadores, a gente espera ajudá-lo e assim ele ajudar o Botafogo. Conheço ele, já trabalhei no Cruzeiro, é uma ótima pessoa e um grande reforço", finalizou.