Montillo desembarca no Rio de Janeiro e é recebido com festa pela torcida do Botafogo

Montillo desembarca com camisa em alusão ao Estádio Nilton Santos: "É a nossa casa" (Foto: Divulgação/Botafogo)

A principal contratação do Botafogo para a Copa Libertadores da América já está no Rio de Janeiro. O meio-campo Walter Montillo, que estava de férias em Buenos Aires, desembarcou no Aeroporto do Galeão, no fim da noite desta quarta-feira (28), com muita festa da torcida alvinegra.

O argentino desembarcou em solo carioca sob os gritos de "Uh, tá maneiro, o Montillo é alvinegro"!, protagonizados por cerca de 50 botafoguenses. Montillo teve os pés beijados por um dos torcedores, recebeu presentes e distribuiu muitas fotos. O novo reforço do Botafogo ainda concedeu entrevista antes de deixar o aeroporto, contou como se deu o processo de negociação e não escondeu a felicidade em falar sobre a nova fase na carreira.

"Felicidade, né? A diretoria trabalhou muito bem, a gente já sabia há muito tempo que iria fechar com o Botafogo. Eles queriam fazer alguma coisa mais chegando o Natal. Estou muito feliz de chegar aqui. Que eu possa mostrar meu futebol, meu trabalho dentro do campo, e fora sendo o mais profissional possível. Mas tentando ajudar essa equipe que fez um trabalho muito bom em 2016", declarou Montillo.

No Botafogo, o argentino vestirá a eternizada camisa 7 de Garrincha, já que Camilo continuará usando a 10 na próxima temporada. Agora, Montillo espera conquistar seu espaço na equipe e ressaltou o peso de sua numeração no Glorioso.

"Para mim é uma honra. Estou muito agradecido porque são camisas muito importante. Às vezes um número na camisa não significa nada senão o trabalho dentro do campo, mas é uma honra muito grande para mim. Tomara que eu possa fazer o melhor para ficar um pouquinho perto de tudo o que Garrincha fez aqui", disse o meio-campo.

Montillo chega ao Botafogo para ser o maestro do time na Copa Libertadores, após atuar por três temporadas no Shandong Luneng, da China. Nesta temporada, no futebol asiático, o meio-campo atuou em 36 partidas, sendo 34 como titular, marcou 13 gols e contribuiu com outras seis assistências. Esta será a terceira passagem do argentino no Brasil, já que defendeu Cruzeiro e Santos entre os anos de 2010 e 2014.