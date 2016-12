Montillo é aprovado em exames médicos e assina com Botafogo por uma temporada

Alexandre Loureiro / SSPress/ Botafogo

A maior contratação para a temporada de 2017 do Botafogo, desembarcou sob muita festa da torcida botafoguense na noite da última quarta-feira (28). Montillo chegou ao Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos e assinatura de contrato na tarde desta quinta (29).

O contrato com duração de um ano foi oficializado no Centro de Memória, em General Severiano, com a presença do presidente Carlos Eduardo Pereira e alguns dirigentes. "Nossas sinceras boas-vindas e que ele tenha certeza de que aqui é a extensão de sua casa. O Botafogo o recebe com muita alegria e carinho", ressaltou o presidente.

Já como jogador do Glorioso, Montillo comentou sobre a responsabilidade que vai encarar no próximo ano, sendo uma das principais peças do elenco. Falou também sobre a importância de vestir a mística camisa 7 alvinegra, utilizada por grandes ídolos do Botafogo: "A expectativa é grande, é um desafio muito lindo para mim. Vou trabalhar duro e forte para essa equipe que fez um grande trabalho em 2016. Não venho fazer outra que não seja mostrar o meu futebol e ajudar. Para mim é uma hora vestir essa camisa. É muita história. Sou muito honrado de usá-la, com humildade e felicidade. Tomara que, com muito trabalho, possa levar essa camisa a grandes conquistas

A apresentação formal para imprensa e torcida só será feita em janeiro, a expectativa é de grande festa por parte dos alvinegros. É esperado que o atleta crie uma identificação rápida com o clube, a parceria com o Camilo no meio-campo pode render bons frutos ao elenco. Com humildade e objetivos traçados, o ex-jogador do Shandong Luneng pretende conquistar muitos títulos e assim, mostrar à torcida alvinegra que não veio a passeio.