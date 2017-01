Botafogo só precisa de um tempo para ganhar o jogo e fica próximo de garantir a vaga no grupo

Na noite desta quinta-feira (5), após empatar na primeira rodada, o Botafogo conseguiu se recuperar e garantir os três pontos sobre o Sergipe. A equipe carioca, não precisou de muito esforço e garantiu a vitória no primeiro tempo, fazendo quatro gols. O Sergipe ainda fez seu gol de honra nos quarenta e cinco minutos finais. Com esse resultado, o Glorioso assume a liderança do grupo com quatro pontos, deixando a equipe Sergipana na terceira posição com três pontos. Mesma pontuação do segundo colocado do grupo, Rio Preto.

As equipes voltam a campo neste sábado (7). O Botafogo vai encarar o Rio Preto, às 15h, em São José do Rio Preto. O Sergipe vai enfrentar o Alecrim, às 17h, no mesmo local do jogo anterior.

O Botafogo precisa de um simples empate para garantir a classificação. Já a equipe sergipana, precisa torcer pelo clube carioca e ganhar seu jogo.

Botafogo não deixa Sergipe respirar e passeia

O primeiro tempo começou com o Botafogo buscando mais o ataque, porém o Sergipe ia se defendendo bem. Até que aos nove minutos, após uma boa tabela pelo lado direito do campo, Jordan acertou um belo chute e abriu o placar para o Glorioso.

A equipe do Sergipe tentava ameaçar, mas não conseguia organizar as jogadas e acabava perdendo a posse de bola.

Após linda arrancada de Wenderson, o jogador foi derrubado na área e foi confirmado pênalti para o Botafogo aos 23 minutos. Igor Cássio bateu no canto direito e ampliou o placar.

Mesmo com a vantagem no placar o Botafogo não deixou de atacar e aos trinta e três minutos, Alison cruzou para área e Rickson só empurrou para o gol. Três minutos depois, foi a vez de Igor Cássio marcar seu segundo gol na partida, após cruzamento na área o jogador subiu mais que a zaga e conseguiu aproveitar. Botafogo 4 a 0, após o quarto gol, o Botafogo só administrou até fim o primeiro tempo.

Segundo tempo sem muitas emoções, Sergipe desconta mas não consegue assustar

No começo do segundo tempo, o time sergipano, começou a se soltar e logo aos quatro minutos, Tácio recebeu um lançamento longo dentro da área e dividiu com o goleiro Diego, melhor para o arqueiro da equipe carioca.

Aos nove minutos, o Botafogo quase chegou ao quinto gol, Jorge arriscou da intermediária e a bola explodiu no peito do goleiro Lucas. A partida deu uma esfriada, devido ao grande número de erros de passes e o jogo passou a ficar sem emoção.

Em bola lançada na área do Botafogo, Marcelinho subiu sozinho e descontou para o Sergipe, que mesmo com o gol não conseguiu igualar o ritmo do jogo e o Glorioso continuava superior. A equipe carioca passou a trocar passes, administrando o placar e esperando o fim do jogo.