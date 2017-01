Com arbitragem polêmica, Botafogo vence Rio Preto e garante classificação na Copinha

Com muito sufoco e polêmica, o Botafogo garantiu sua classificação após vencer o Rio Preto por 2 a 1. A tarde deste sábado (07), no Estádio Anisio Hahhad foi agitada e de muita reclamação por parte da torcida local, principalmente pela não marcação de um pênalti e anulação de um gol.

O resultado garante a liderança do clube carioca no Grupo 3 com sete pontos, na segunda fase do torneio, enfrentará o Atlético-MG, segundo colocado do Grupo 4. Com a derrota, o Alviverde está eliminado, o segundo lugar será definido após o jogo entre Sergipe, com três pontos e Alecrim, com um ponto.

Alvinegro domina a primeira etapa, mas cede empate

Os minutos que antecederam a parada técnica foram dominados pelo Botafogo, a primeira chegada perigosa foi do clube carioca, antes mesmo dos dez minutos. Victor Lindenberg recebeu na linha de fundo e fez cruzamento para trás, Varejão ainda tentou fazer a cobertura, mas a bola foi direto nos pés de Rickson que pegou mal e a bola foi para fora. Pouco depois, Igor Cássio recebeu sozinho de frente para o gol, e finalizou de primeira, mas pela linha de fundo.

Em seguida o Rio Preto respondeu, Batatinha ganhou na corrida com Jordan após ser lançado em profundidade pela direita. No entanto, o juiz já sinalizava falta, revoltando a torcida da casa.

Aos 20 minutos, o Alvinegro viu mais uma vez a chance de abrir o placar passar perto. Alison recebeu um lindo lançamento na área, Alan saiu bem do gol e fez o corte, mas deixou a bola com Rickson que teve a chance de finalizar, mas chutou fraco.

O placar foi inaugurado pelo Glorioso logo após a volta da parada técnica. Do meio de campo, Rickson acha Alison livre na na área. O jogador fez o domínio e aproveitou a saída do goleiro, mandando para o fundo do gol.

Cinco minutos depois o placar foi igualado. Marcos Guilherme recebeu lançamento, Kanu tentou cortar, mas o jogador ficou cara a cara com o arqueiro alvinegro, viu que a condição era legal e finalizou com sucesso para deixar tudo igual. O Rio Preto quase virou a partida no último lance da etapa inicial, em cobrança de falta de Yago, a bola passou pela barreira e quase entra.

Rio Preto melhora, mas arbitragem muda rumo da partida

Na volta ao segundo tempo, o time da casa mostrou significante melhora. Mas foi o Alvinegro quem começou assustando, Lindenberg ficou livre para cruzar. Igor Cássio viu a bola passar e ficar na cabeça de Neto, que chegou para interceptar. O Botafogo quase conseguiu ampliar a vantagem com Amilcar. Aos 10 minutos, o camisa 7 recebeu cruzamento da esquerda, tentou bater de primeira e viu a bola ir pela linha de fundo.

A polêmica arbitragem começou quando Batatatinha aproveitou a furada de Kanu e chutou em cima de Fernando. A bola foi direto na mão do camisa 2, o juiz alegou que o braço estava colado ao corpo, a torcida e os jogadores do Alviverde mostraram bastante insatisfação.

Cerca de um minuto depois, Wagner dispara livre contra Diego e chuta fraco para o fundo do gol. Mas não valeu, o bandeirinha já sinalizava posição irregular do jogador e a torcida não poupou os xingamentos. O Glorioso voltou a ficar na frente aos 22 minutos, quando Lindenberg cobrou escanteio e Fernando apareceu para cabecear e balançar a rede.

Mais uma vez a equipe mandante pediu pênalti, em vão, Wagner mandou a bola na área e a bola bateu em Kanu. O árbitro mais uma vez viu a bola bater no braço, enquanto os jogadores reclamavam alertando mão. Já no fim, o juiz terminou expulsando um membro da comissão técnica do clube paulista por excesso de reclamações.