Resultado de Botafogo x Atlético-MG (3-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR DISPUTADA NESTA SEGUNDA-FEIRA (9), EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

Atualiza o conteúdo

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande clássico!

Botafogo foi superior durante os 90 minutos e mereceu essa vitória. O Galo, encerra por aqui sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017.

47 MInutos - Fim de papo! Botafogo está classificado para a terceira fase e vai enfrentar o Novorizontino.

45 Minutos - Cartão amarelo para o lateral do Botafogo Lucas César.

43 Minutos - Vamos até os 47 minutos.

41 Minutos - Igor Cássio foi acionado em passe longo, mas o goleiro Matheus chegou antes na bola. Sem perigo.

38 Minutos - Ion recebe dentro da área pelo lado direito e cruza com perigo. O zagueiro Pedro cortou e salvou o galo de sofrer o quarto gol.

35 Minutos - Galo muda: Iago entra no lugar de Hélio Junior.

35 Minutos - Botafogo muda: Amilcar e Fernando saem, e Lucas César e Jean entram.

32 Minutos - Galo chega com perigo. Em bola cruzada na aárea, o goleiro espalma para o meio. A bola sobra nos pés de Diego, que livre e com o goleiro caído, chuta por cima do travessão.

29 Minutos - Bota muda: entra Lima e sai Alison.

29 Minutos - Galo muda: saem Welington e Vinicius, e entram Igor e Carlos Gabriel.

27 Minutos - Ion recebe bola enfiada pela direita, faz bonita jogade e arrisca. Matheus faz a defesa sem dar rebote.

25 Minutos - Igor Cássio invade a área pela esquerda, arrisca o chute, mas bola sai fraca e o goleiro Matheus faz uma defesa tranquila.

24 Minutos - Ion arrisca de longe, mas erra o alvo e bola sobe muito.

Até aqui, o Botafogo vai vencendo com tranquilidade o clássico.

20 Minutos - Botafogo muda: sai Rickson e entra Ion.

Zaga atleticana dá mole, Amilcar briga, ganha na entrada da área e balança as redes.

17 Minutos - GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!

Vale lembrar que o Atlético, veio com seu time sub-17. Os atletas do sub-20 vão participar do Flórida Cup pelo profissional.

15 Minutos - Galo não consegue assustar.

10 Minutos - Em boa tabela, Igor Cássio deixa Wenderson na cara do gol, mas o goleiro atleticano saia e abafa a jogada. Bonito lance.

Novorizontino vence o Sergipe nos pênaltis por 7 a 6 e espera o resultado para ver quem vai enfrentar na próxima fase.

6 Minutos - Bola enfiada para Jordan que sai na cara do gol, mas estava impedido. Jogo parado

1 Minuto - Wenderson, do Galo, arrisca de longe, mas erra o alvo.

Brunão entra no lugar de João Eduardo, e Lucas Índio na vaga de Cleber.

Mudanças no Galo

Rola a bola para o segundo tempo.

Intervalo Times em campo para rolar a bola.

Intervalo O botafogo mostrou superioridade nesse primeiro tempo e conseguiu fazer seus dois gols antes dos 15 minutos de jogo. Contou também com duas falhas da zaga atleticana.

46 Minutos - Fim de primeiro tempo!

45 Minutos - Vamos até os 46. Botafogo segue trocando passes sem pressa.

39 mInutos - Em bola levantada na área, cabeçada na trave e Igor Cássio não consegue equilibrar o corpo para colocar a bola para dentro. Quase o terceiro do Bota.

39 Minutos - Cartão amarelo para o outro zagueiro do Galo, João Eduardo.

36 Minutos - Jogo fica morno.

32 Minutos - Jordan dá bom passe para Alison, que vacila no domínio e perde boa oportunidade para o Botafogo.

30 Minutos - Cartão amerelo para o Zagueiro do Galo Ruan.

28 Minutos - Após boa troca passes, Igor Cássio recebe pela direita, avança e finaliza para o Bota. O goleiro espalma e evita o terceiro gol.

25 Minutos - o Atlético não agride, melhor para o alvinegro carioca que joga com calma.

20 Minutos - Botafogo troca passes.

19 Minutos - Wenderson do galo arrisca de longe, mas a bola sobe muito.

Rickson aproveita bom cruzamento pela direita, sobe no meio da zaga e bota pra dentro. Belo cabeceio. Amplia o Glorioso!

14 Minutos- GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO

10 Minutos - Welington recebe na frente e tenta a finalização dentro da área, mas erra o alvo. Zagueiro botafoguense Kanu atrapalha na hora do chute.

Igor Cássio faz a jogada pela esquerda, cruza para o meio da área e Jordan, no meio dos zagueiros, desvia de cabeça

7 Minutos- GOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO

6 Minutos- Botafogo desce com perigo pela direita, em bola cruzada na área, Igor Cássio carimba o travessão em uma boa cabeçada

4 Minutos - Em bola parada, Marquinhos levanta na área do Botafogo, e João Eduardo cabecei para fora.

3 Minutos - Botafogo finaliza de longe com perigo.

Botafogo troca passes no campo defensivo.

Bola rolando.

Tudo pronto para começar o jogo.

As equipes já estão em campo. Perfilados para execução do Hino Nacional brasileiro.

Botafogo x Atlético-MG será o único clássico da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O campeonato, entrou na fase eliminatória e, a partir de agora, quem perder está fora da principal competição de base do país. A exceção será o time de melhor campanha eliminado na terceira fase, que assegurará vaga nas oitavas de final.

Quem se classificar de Atlético-MG x Botafogo enfrenta, na terceira fase, o vencedor do confronto entre Novorizontino e Sergipe, que já estão jogando.

Preleção da equipe sub-17 do Galo antes do jogo contra o Botafogo-RJ, às 21h, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior!

Sub-20 do Fogão já está escalado para partida contra o Atlético-MG.

Boa noite, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as emoções de Botafogo x Atlético-MG em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

.