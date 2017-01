Em duelo alvinegro, Botafogo vence Atlético-MG e avança à terceira fase da Copinha

Mais uma vez os meninos de General Severiano mostraram que o entrosamento na equipe é fundamental, levando o Botafogo à proxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube carioca venceu o Atlético por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (09), no Estádio Anísio Haddad.

Ambos os times se classificaram para a segunda fase com duas vitórias e um empate. O Alvinegro carioca se classificou com seu elenco mais experiente, o próximo desafio é diante do Novorizontino, que venceu o Sergipe nos pênaltis.

Apagão da defesa atleticana compromete a equipe

A primeira etapa foi marcada pela superioridade dos cariocas. O Botafogo começou bastante ofensivo e se aproveitando das falhas atleticanas, que jogava mais fechado.

Aos cinco minutos, após contra-ataque Igor Cássio recebeu um cruzamento no alto e carimbou o travessão, a bola ainda quicou e saiu. Logo em seguida a torcida botafoguense conseguiu comemorar, o jogador saiu em disparada pela esquerda, encontrou Jordan que cabeceou e balançou a rede abrindo o placar. Falha da defesa atleticana, que marcou mal o autor do gol.

O Galo saiu da retranca e começou a apostar mais, deixando o jogo bem aberto. Mais uma vez, os meninos de General cruzaram com facilidade na área. Aos 13 minutos, foi a vez de Fernando dar assistência para Rickson cabecear e ampliar o placar.

Botafogo claramente estava mais organizado em campo e trocava passes mais efetivos. O Atlético ainda tentava jogar com mais velocidade e arriscar. Perto do fim, Igor Cássio ainda perdeu a chance de fazer o seu segundo no jogo. Após levantada na área e a bola explodir na trave, o jogador tentou empurrar para o gol, mas não conseguiu fazer a finalização.

Botafogo mantém a superioridade e amplia

O clube mineiro voltou mais ofensivo, mas foi a equipe carioca que deu o primeiro susto. Wenderson fez jogada com Jordan e recebeu na área, disputou com Matheus Mendes, que ganhou e impediu o terceiro.

No entanto, não foi o suficiente para conseguir parar os garotos botafoguenses. Aos 17 minutos, Amilcar aproveitou falha na saída de bola mineira. Ganhou, invadiu a área e estufou a rede.

Uma das poucas chances do Galo veio no meio da segunda etapa, mas foi incrivelmente desperdiçada. O goleiro botafoguense estava caído, Diego recebeu bom cruzamento sozinho na área e conseguiu mandar por cima do gol. No último lance de perigo, Matheus Mendes evitou a goleada, que cortou o lançamento para Igor Cássio.