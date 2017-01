Sob festa da torcida, Montillo é apresentado no Botafogo

(Foto: Divulgação/Botafogo)

Duas semanas após a assinatura do contrato, o Botafogo apresentou, na tarde desta quarta-feira (11), no salão nobre da sede de General Severiano, o meia Walter Montillo. O jogador de 32 anos já havia fechado acordo com o clube na última semana de dezembro de 2016 e se reapresentou pela manhã junto com todo elenco.

Em suas primeiras palavras como jogador do clube, o meia falou sobre o processo de negociação entre as partes, projetou o ano do elenco em 2017 e o sentimento de estar vestindo a mística camisa 7 alvinegra, entregue pelo ídolo Maurício, campeão carioca de 89.

"Primeiramente agradeço pelas palavras do presidente e do ídolo Mauricio, fico muito emocionado. Agradeço também ao torcedor que já está me apoiando mesmo antes de jogar. Para mim é uma honra vestir esta camisa, não só pelo número, mas por toda a história do clube e por todos os jogadores que já passaram por aqui. Eu não vim para ser o salvador da pátria, vim para ajudar a equipe. Será um ano de muito trabalho para todos nós", afirmou Montillo.

O meia argentino também comentou sobre as expectativas de atuar ao lado de Camilo, um dos destaques alvinegros em 2016, com quem fará dupla de meio-campo. Ele também projetou a disputa da Libertadores da América, grande competição do Botafogo no ano.

"Eu tinha treinado com o Camilo já no Cruzeiro. Nós vamos nos conhecendo aos poucos. Ele teve um ano muito bom, é um jogador importante para o clube, faz a diferença dentro de campo. Eu tentarei ajuda-lo para que ele cresça ainda mais. Tentarei acrescentar ao seu futebol. Vou seguir trabalhando muito para esta Libertadores e pensando jogo a jogo. Temos pouco tempo de preparação, mas com bons jogadores que temos, chegaremos bem para esta partida", declarou o camisa 7.

O Botafogo segue viagem para realizar pré-temporada em Espírito Santo. Depois, parte do elenco volta para disputa da primeira rodada do Campeonato Carioca, no dia 25 de janeiro. A equipe alvinegra estreia na Libertadores no dia 1º de fevereiro contra o Colo Colo do Chile.