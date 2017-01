Após acerto, briga gera reviravolta e Botafogo desiste do lateral Alemão

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O lateral-direito Alemão, que já estava acertado com o Glorioso, não vai permanecer no time para a temporada de 2017. O Botafogo tinha acertado o pagamento junto ao Bragantino, 600 mil com direto a 70% dos direitos econômicos do atleta.

A diretoria do alvinegro desistiu do atleta por conta de uma briga com a Elenko Sports e por divergência salarial. Esse grupo se empresários são os mesmos que administram a carreira de Lucca, atacante do Corinthians e William Pottker, atacante da Ponte Preta; ambos estavam negociando com o Glorioso, mas as negociações melaram.

O atleta se despediu dos companheiros de elenco na noite desta Terça-Feira (10), em sua rede social. Alemão apagou o post de seu Instagram onde falava de sua permanência no clube. Internacional começa a se movimentar e tenta fechar com o ala. A direção colorada admite procurar um lateral direito, já que William está fora dos planos para 2017.

"Alemão não está descartado. Ainda estamos negociando. O que existe é uma divergência na questão salarial. Ele ainda pode permanecer" disse o presidente Carlos Eduardo Pereira na apresentação do elenco nesta tarde quando perguntado do assunto.