Botafogo bate Novorizontino nos pênaltis e avança na Copinha

O Botafogo venceu o Novorizontino nesta quinta-feira (12), nos pênaltis por 4 a 3, depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A esperança era de grande futebol, pois as duas equipes vinham fazendo uma campanha digna. Entretanto, o gramado do estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi estava encharcado e dificultou que a bola rolasse com qualidade.

O Glorioso enfrentará o Mirassol-SP, que venceu o Náutico, também nos pênaltis, no próximo jogo, podendo avançar na Copa São Paulo. Ao adversário perdedor, sobra a boa campanha e o jogo equilibrado que fez com o clube carioca.

Gramado não colabora para o espetáculo

Os dois times sentiam bastante dificuldade em trocar passes e chegar ao gol adversário. O primeiro tempo já mostrava que as chances claras seriam raras. Entretanto, um dos destaques do Botafogo nesta copinha, Amilcar, foi acionado aos 33 minutos da primeira etapa e brigou com goleiro e zagueiro pela bola, até que sobrou para o artilheiro Igor Cássio, que não desperdiçou.

O Novorizontino trocava passes com qualidade, porém não conseguia assustar o goleiro Diego. Porém, a etapa final prometia um novo jogo e uma nova disposição do time. A equipe demonstrou mais vontade durante o segundo tempo, enquanto o Alvinegro esperava por um contra-ataque na defesa.

Quase funcionou quando o meia Alison desperdiçou uma ótima oportunidade de matar o jogo. Porém, se o Botafogo não fechou o placar, logo depois o meia Gabriel converteu de falta, empatando o duelo e levando a partida para os pênaltis.

Emoção até o final e decisão nos pênaltis

Com as duas equipes exaustas, o jogo caminhou para as penalidades máximas. O zagueiro Kanu, do Botafogo, tratou de dar emoção as cobranças, perdendo a segunda cobrança. Após o atacante Guilherme Cruz também perder a segunda cobrança, a decisão foi até a última batida.

Amilcar, atacante do Botafogo, converteu com categoria a quinta cobrança. Gabriel, autor do gol no tempo normal, foi displicente e chutou para fora, garantindo a classificação alvinegra para a próxima fase contra o Mirassol.