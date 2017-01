Mirassol x Botafogo AO VIVO online pela Copinha 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ser disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Atualiza o conteúdo

A equipe paulista já surpreendeu o Grêmio nesta Copinha, eliminando o clube gaúcho precocemente, com vitória por 1 a 0 na segunda fase

A partida será disputada em Novo Horizonte, mas o goleiro mirassolense, Matheus Aurélio, acredita que a força da torcida pode ajudar na classificação:

"Esperamos contar com o apoio do nosso torcedor e também dos torcedores de Novo Horizonte e da região, pois queremos continuar apresentando nosso futebol dentro da Copinha"

A vaga do Mirassol também foi conquistada nos pênaltis, vencendo o Náutico por 4 a 2. Durante o jogo, a equipe pernambucana abriu o placar no primeiro tempo e o time mandante conseguiu empatar no segundo tempo

Um dos destaques do Alvinegro é Kanu, o zagueiro artilheiro, que garantiu o título do Brasileiro Sub-20. O jogador se destaca não só por fazer bem seu papel na zaga, como também por marcar gols importantes, seu último foi contra o Novorizontino

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Clube carioca não vai contar com seu capitão Lindenberg, que recebeu o segundo cartão amarelo e desfalca o elenco para o confronto.

O Botafogo garantiu sua classificação após suar contra o Novorizontino, na última quinta-feira (12) venceu nos pênaltis, por 4 a 3, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar

Olá, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Mirassol e Botafogo, válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, partida a ser disputada às 20h45, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.