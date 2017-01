Botafogo enfrenta Mirassol de olho nas quartas de final da Copinha

O atual campeão do Brasileiro Sub-20 entrará em campo buscando voos maiores. Neste sábado (14), às 20h45, o Botafogo vai enfrentar o Mirassol, em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. As duas equipes avançaram após disputa de pênaltis e vão brigar por essa vaga na próxima fase.

Na edição da Copa São Paulo de 2016, o Botafogo foi eliminado pelo mesmo adversário desta noite, pelo placar de 1 a 0. Aquela equipe não resistiu ao poder do time paulista e foi batida ainda na segunda fase.

Esta noite, as equipes vão jogar às oitavas de final e buscam chegar às quartas. O Alvinegro está pressionado, pois a campanha pós copinha dos garotos sub 20, encheu os olhos do mundo do futebol.

O Glorioso joga desfalcado do seu capitão Lindenberg, que recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto. Entretanto, a equipe alvinegra está com regularidade na Copinha e até agora não perdeu. Mas, o adversário de hoje é perigoso e também está buscando a vaga. O Mirassol também tem feito uma boa campanha na Copinha. Só perdeu um jogo, na fase de grupos, para o Náutico. Ainda eliminou um gigante do campeonato, o Grêmio, mostrando toda preparação que é feita na base do clube para alcançar novos objetivos.

O último jogo do Alvinegro não foi fácil, a justificativa está no jogo truncado que o Novorizontino proporcionou. Contudo, poderia ter sido diferente desde o início, se a válvula de escape da equipe fosse acionada mais vezes, o técnico alvinegro vai buscar melhoras nesse setor para o confronto das oitavas de final. A equipe carioca vai em busca do título inédito da Copinha e está no caminho certo. O desafio fica por conta da defesa alvinegra, que precisará segurar o ataque do Mirassol, que já marcou seis gols no campeonato.

Amilcar tem se destacado por sua velocidade e capacidade de resolver alguns lances que estão definido os resultados do Alvinegro. Inclusive, o gol do Igor Cássio, saiu de uma bola que camisa 7 brigou e sobrou para o artilheiro finalizar. Igor Cássio é outro jogador que está impressionando. Atacante oportunista e veloz, tem ajudado a equipe no papel que o treinador lhe recomenda. Prende bem a bola na frente e facilita para que o Amilcar, Alison e Jordan cheguem com facilidade ao ataque.