Botafogo segura pressão do Mirassol e avança às quartas de final da Copinha

Placar: 0-1, Jordan (101/1ºT); 1-1 Gabriel Justino aos 35 minutos do 1º tempo. Igor Cássio, de pênalti, aos 32 minutos do 2º tempo.

Mirassol e Botafogo fizeram um jogo truncado na noite deste sábado (14), o clube paulista pressionou, mas não o bastante para segurar os meninos de General. A partida no estádio Jorge Ismael de Biasi não foi fácil para o Alvinegro, que em nenhum momento teve tranquilidade, tomando pressão mesmo quando estava na frente.

Os jogadores do Leão saíram criticando bastante a arbitragem, que falhou em ambos os gols do adversário. Com o placar, o Mirassol deu adeus à Copinha da mesma forma da última edição, quando saiu nas oitavas ao perder para o Sport, pelo mesmo placar.

Nas quartas de final, o Glorioso, atual campeão do Brasileiro Sub-20 vai ter um grande desafio diante do Batatais, que ainda não tem data e horário definidos. A equipe paulista é a atual vice campeã da Copa-RS e superou a Ponte Preta nos pênaltis (4 a 2), após empate por 1 a 1.

Botafogo abre o placar e cede empate no fim da primeira etapa

O gramado em Novo Horizonte não era um dos melhores, mas nada que impedisse um bom jogo. Aos 2 minutos da primeira etapa, Amilcar fez grande jogada, driblou dois jogadores e foi derrubado na meia lua. Na cobrança da falta, Wenderson quase guardou no ângulo, mas a bola foi para fora.

O Mirassol respondeu minutos depois, primeiro com Jardisson e depois com Gabriel Justino. Na primeira tentativa Kanu tirou, na sequência os mandantes erraram a jogada. A partida deu uma esfriada e só melhorou após os 20 minutos. Quando o Alvinegro cobrou escanteio no segundo pau, Wenderson aproveitou a sobra e chutou forte para a defesa de Matheus. No rebote, Jordan aproveitou e mandou para o fundo do gol, inaugurando o placar.

Cerca de cinco minutos depois, Gabriel Justino assustou. Tentou jogada pela direita e chutou cruzado, muito perto do gol de Diego. Em seguida, o mesmo recebeu cruzamento, dominou bonito e finalizou, o arqueiro alvinegro salvou mandando para fora. Ainda assim, o clube carioca não teve sossego, na cobrança de Lucas Ceará, Diego espalmou e evitou o gol olímpico.

Perto do fim do primeiro tempo, depois de muito tentar, veio o merecido empate mirassolense. Gabriel Justino recebeu o cruzamento após escanteio, livre de marcação e aproveitando saída do goleiro, cabeceou e balançou a rede.

Mirassol pressiona, mas não impede vitória alvinegra

Na volta para a segunda etapa, o Leão começou melhor. Logo na primeira jogada, Jardisson recebeu boa bola após troca de passes e finalizou, o goleiro estava atento e defendeu, mas o juiz sinalizava impedimento. Aos 15 minutos continuou dando trabalho à defesa alvinegra, Lucas Rodrigues arriscou de longe e passou muito próximo ao gol.

O Botafogo diminuiu seu rendimento ofensivo, dando espaço para seu adversário reagir. No entanto, Lucas Gomes invadiu a área e foi derrubado por Ricielli. O zagueiro foi expulso e os atletas paulistas reclamaram, mas o árbitro já marcava o pênalti. O artilheiro Igor Cássio cobrou e deixou o Glorioso na frente novamente.

O Mirassol continuou tentando, mas a marcação ficou acirrada. O último lance de perigo veio de um cruzamento da direita, João cabeceou e o arqueiro de General Severiano salvou mais uma vez, garantindo a classificação para as quartas de final.